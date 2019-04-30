Güncel döviz kuru: 30 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kurunda işlemler sabah 5,93 – 5,96 bandından başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın karar metninde “ihtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabileceği” ifadesini çıkarması ile piyasalarda TCMB’nin bundan sonra faiz artırımı yapmayacağı ancak faiz indirimine işaret ettiği yorumu anlaşıldı. Bu durum da Dolar / TL kurunun 5,9808 noktasına çıkmasına neden oldu. Kapanışın 5,9330 TL’den gerçekleştiği 29 Nisan günü boyunca yapılan işlemlerde en yüksek değer 5,9606 TL ve en düşük değer 5,9261 TL oldu. Dolar, 5,90 üzerinde TL açısından negatif bir görüntü oluşturmaya devam ederken direnç bölgesi olarak 5,98 – 6,00 veriliyor. Uzmanlara göre, 6,00’nın üzerindeki seyirler TL’de satışları artırabilir ve 6,15 – 6,20 bandına doğru bir hareketlenme getirebilir.

Cuma günkü kapanış düzeylerine göre tüm döviz birimlerine en az yüzde 0.34 artış gerçekleşti. Açılış öncesi işlemlerde Euro en düşük 6,6121 TL ve en yüksek 6,6595 TL’yi gördü. Gün içindeki dalgalanma yüzdesi %-0,06 oldu. En yüksek rakamı gördükten sonra 6.65 – 6.66 TL aralığında hareketini sürdürdü. Analistlere göre son zamanlarda Euro bölgesinde açıklanan veriler beklentileri karşılamazken TCMB’nin metinde yaptığı değişiklik, politika faizindeki olası faiz indirimleri için ilk resmi sinyal olarak algılandı ve TL varlıklarda satışların yaşanmasına etkili oldu. İstanbul’da seçimlerin tekrarlanması yönündeki olağanüstü itirazlara ilişkin bu hafta açıklanacak YSK kararı da TL varlıkları üzerinde etkili olacağından özellikle takip edilmesi öneriliyor. Euro / TL kurundaki yükselişte 6,6765 direncinin aşılması gerçekleşirse 6,7430 ve 6,8550 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceği belirtiliyor. Analistler, ayrıca Euro’nun geri çekilme hareketinde ise 6,5850 – 6,5080 ve 6,4560 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade ediyor. Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güven endeksi, ABD’de kişisel gelir ve giderlerin açıklanması bekleniyor.