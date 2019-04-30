Güncel döviz kuru: 30 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kurunda işlemler sabah 5,93 – 5,96 bandından başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın karar metninde “ihtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabileceği” ifadesini çıkarması ile piyasalarda TCMB’nin bundan sonra faiz artırımı yapmayacağı ancak faiz indirimine işaret ettiği yorumu anlaşıldı. Bu durum da Dolar / TL kurunun 5,9808 noktasına çıkmasına neden oldu. Kapanışın 5,9330 TL’den gerçekleştiği 29 Nisan günü boyunca yapılan işlemlerde en yüksek değer 5,9606 TL ve en düşük değer 5,9261 TL oldu. Dolar, 5,90 üzerinde TL açısından negatif bir görüntü oluşturmaya devam ederken direnç bölgesi olarak 5,98 – 6,00 veriliyor. Uzmanlara göre, 6,00’nın üzerindeki seyirler TL’de satışları artırabilir ve 6,15 – 6,20 bandına doğru bir hareketlenme getirebilir.
Cuma günkü kapanış düzeylerine göre tüm döviz birimlerine en az yüzde 0.34 artış gerçekleşti. Açılış öncesi işlemlerde Euro en düşük 6,6121 TL ve en yüksek 6,6595 TL’yi gördü. Gün içindeki dalgalanma yüzdesi %-0,06 oldu. En yüksek rakamı gördükten sonra 6.65 – 6.66 TL aralığında hareketini sürdürdü. Analistlere göre son zamanlarda Euro bölgesinde açıklanan veriler beklentileri karşılamazken TCMB’nin metinde yaptığı değişiklik, politika faizindeki olası faiz indirimleri için ilk resmi sinyal olarak algılandı ve TL varlıklarda satışların yaşanmasına etkili oldu. İstanbul’da seçimlerin tekrarlanması yönündeki olağanüstü itirazlara ilişkin bu hafta açıklanacak YSK kararı da TL varlıkları üzerinde etkili olacağından özellikle takip edilmesi öneriliyor. Euro / TL kurundaki yükselişte 6,6765 direncinin aşılması gerçekleşirse 6,7430 ve 6,8550 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceği belirtiliyor. Analistler, ayrıca Euro’nun geri çekilme hareketinde ise 6,5850 – 6,5080 ve 6,4560 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade ediyor. Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güven endeksi, ABD’de kişisel gelir ve giderlerin açıklanması bekleniyor.
Analistlere göre mevduat faizleri ile ilgili gelişmeler TL’nin kısa vadeli hareketi için belirleyici olmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta PPK karar metni sonrasında, açıklanacak olan 2. enflasyon raporu ile Cuma açıklanacak Nisan ayı enflasyon rakamları takip ediliyor. Ayrıca Çarşamba günü FED toplantısı ile FED Başkanı Powell’ın açıklamaları da Dolar kurunda değişimlere yol açabilir mi, analistler bu konunun da takip altında tutulması gerektiğini belirtiyor. Finans kanalları mevduat faizlerinin %1 oranında artırıldığına dair haber yapsa da son bir ayda kredi faizlerinin %3-4 oranında yükseldiği ve ortalama %27’lere kadar tırmandığını söyleyen uzmanlar, mevduata verilen faizin, paranın vade süresinin ya da rotatif kredili mevduat olup olmadığına bağlı olarak değiştiğini belirtiyor. Öte yandan, faizlerin vade yapısı, normalden farklı bir seyir gösterdi. Yüklü paranın uzun vadeli olarak bankaya yatırılması durumunda faiz oranı azalıyor. Uzmanlar bunun sebebinin, bankaların uzun dönemde enflasyonun düşeceğine dair beklentide olmalarına bağlıyor. Bir başka bakış açısıyla, bankalarda kısa dönemli TL ihtiyacının yükseldiği şeklinde de yorumlanıyor. Mevduat faizlerinin artırılmasının nedeni, vatandaşların TL’den çıkıp döviz alımına geçmeleri olarak belirtilirken döviz tevdiat hesaplarının da son 7 ayda yüzde 20 artarak 182 milyar dolara yükseldiğine de dikkat çekiliyor.
30 Nisan 2019 günü döviz kurları şöyle:
ABD Doları alış 5.9653 TL, satış 5.9674 TL
Euro alış 6.6919 TL, satış 6.6959 TL
İngiliz Sterlini alış 7.7206 TL, satış 7.7593 TL
İsviçre Frangı alış 5.8355 TL, satış 5.8706 TL
100 Japon Yeni alış 5.3336 TL, satış 5.3658 TL
Suudi Arabistan Riyali alış 1.5860 TL, satış 1.5940 TL
Norveç Kronu alış 0.6885 TL, satış 0.6927 TL
Danimarka Kronu alış 4.2182 TL, satış 0.8976 TL
Avustralya Doları alış 4.1972 TL, satış 4.2182 TL
Kanada Doları alış 4.4189 TL, satış 4.4455 TL
İsveç Kronu alış 0.6270 TL, satış 0.6307 TL
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