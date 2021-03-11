Altın güne yukarı yönlü hareketlilikle başladı: 11 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

8 Mart'ta haftaya yükselişle başlayan altında aşağı yukarı belirsizliği sürüyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.
Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 11 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın 11 Mart Perşembe gününe hafif bir yükselişle başladı. Buna göre önceki kapanışını 415,76 TL ile yapan gram altın fiyatları 417,70 Türk lirası alış ve 417,78 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 691 TL ile yapan çeyrek altın, 11 Mart Perşembe günü 683 Türk lirası alış ve 694 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
417,67 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 417,73 Türk lirasından alıcı buluyor.
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Altının ons fiyatı ise bin 731,58 - bin 731,93 TL bandında hareket ediyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2 bin 719,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 767,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 759,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.
YARIM ALTIN FİYATI
Önceki kapanışını bin 379,00 TL'den yapan ve bin 364,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 383,00 Türk lirası.
ZİYNET ALTINI FİYATI
11 Mart Perşembe 2 bin 671.94 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 722.07 Türk lirası seviyesinde görülüyor.
ATA ALTIN FİYATI
Güne %0.28 hareketle başlayan Ata Altın 2 bin 796,00 Türk Lirası alış ve 2.842,00 Türk lirası satış seviyelerinde alıcısını bekliyor.
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Gram fiyatı 228,25 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 275,74 Türk lirası bandında yer alıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Gramı 378,61 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 407,26 TL üzerinden değerlendiriliyor.
Okuyucu Yorumları 1 yorum