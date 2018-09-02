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Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

DOVİZ HABERLERİ  | 02.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ucuz döviz kuruyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Arslan, '1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi' dedi.

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ucuz döviz satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "10-15 dakikada fark edildi, yarım saat sürdü. 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi.

"İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşlemler iptal edildi, Müşteri hesapları eski haline döndü" açıklamasında bulundu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan NTV canlı yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde birçok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin internet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Biz Bloomberg’ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız birde iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır.

Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık.

"MÜŞTERİLERİN HESAPLARINA BLOKE KONULDU"

22.01’den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan ya da ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu.

Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı.

Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim.

"BANKANIN VE MEVDUAT SAHİPLERİNİN ZARARI OLMADI"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da vurguladı.

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