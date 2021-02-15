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İki dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar yükselecek mi? Türk Lirası'nın değeri artacak mı?

DOVİZ HABERLERİ  | 15.02.2021 15:25 | Son Güncelleme

Geçen yıl Ağustos ayından bu yana 7 liranın altına düşen dolar/TL'deki fiyatlanma nasıl olacak araştırılıyordu. Goldman Sachs ve Morgan Stanley güncel dolar/TL beklentilerini paylaştı. 2021'de dolar ne kadar olacak, Türk Lirası değer kazanmaya devam edecek mi merak eden yatırımcılar uzmanların görüşlerini araştırıyor. Uzmanlar açıklamalarında doların 7 liranın altında olabileceğini öngördü. İşte dolar/TL güncel yorumu...

Dolar/TL son durum nedir? ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni güne 7.03 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Ardından dolar düşerek 7 liranın altını gördü. Dolar fiyatlarının yeni haftaya 7 liranın altında başlamasıyla birlikte yatırımcılar, 2021 dolar beklentilerini ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini araştırmaya başladı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley Türkiye'ye dair bir not yayımlayarak, Türk Lirası'nın 2021 yılında hangi pozisyonu alabileceğine dair öngörülerini paylaştı. Goldman Sachs doların zayıflığını gelişmekte olan ülkeler için pozitif olacağını açıklarken, Morgan Stanley ise Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin artarak yükselebileceğini öngördü. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? İşte iki dev bankadan Dolar/TL beklentisi!

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DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD'nin teşvik beklentisiyle birlikte zımni volatilite Temmuz'dan beri en düşük seviyeye gerilerken koronavirüs aşısının gelişmesi küresel toparlanmaya etki etti.
Doların haftalık bazda düşmesiyle MSCI gelişen piyasalar endeksi Cuma günü rekor seviyeye tırmandı. Dolardaki zayıflık devam ederken Goldman Sachs Group Stratejistleri Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi'den güncel dolar yorumu geldi. Yayımlanan notta 6 ayda aşılamanın etkisiyle küresel büyümenin etkileneceğini açıklayan ünlü stratejistler, "küresel döngüsel güçlerin ABD'nin üzerinde performans göstermesini, bunun da dolarda düşüşe neden olmasını bekliyoruz" dedi.

goldman sachs

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELİR Mİ?

Stratejistler yayımladıkları notta, dolardaki düşüşün nedeni olarak Euro'daki yükselişin olduğu bilinse de yuandaki değerlenmenin de 2020'nin 2. yarısından itibaren önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Notta Çin'e dair açıklama yapan stratejistler, "yuan için makro göstergeler sağlam olmaya devam ediyor. Çin, güçlü Borsa performansı ve para birimindeki düşük volatilite nedeniyle yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Stratejistler, notlarında Türk Lirası'na dair değerlendirmeler yaparak, bu yıl TL'nin para birimlerindeki yükselişe öncülük ettiğini de ifade etti.

MORGAN STANLEY UZMANLARI: "TÜRK LİRASININ DEĞERİ YÜKSELEBİLİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dış borçlanmalarında aracılık yapmasıyla adını çok fazla duyduğumuz bir banka olan Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, doların 6.80 TL civarlarına kadar düşebileceğini açıkladı.

Morgan Stanley’in Türkiye için hazırladığı Türk Lirası ve dolar raporunda, Naci Ağbal'ın başkanlığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çalışmalarının ardından, banka tarafından doların 7 TL’ye gerileyeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatıldı ve şimdi bu seviyenin de altına inme olasılığının belirdiği kaydedildi.

morgan stanley

Morgan Stanley uzmanları, paylaştıkları raporda enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda da sürmesini beklediklerini belirterek, Nisan’da yüzde 15.8’e çıktıktan sonra gerileme olabileceğini açıkladılar.

Morgan Stanley uzmanları açıklamasında enflasyondaki bozulma nedeniyle Merkez Bankası’nın 100 baz puan daha faiz artırımı olabileceğini öngördü. Uzmanlar faiz artırımının Mart ayı toplantısında olabileceğini, enflasyonunda Nisan ayında zirve yapabileceğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
dolar düşüyorsa doğal gaz elektrik gıda zamları neden ???
dolar ve altını bahane edip yükselen tüm fiyatlar neden geri gelmiyor bu işte bir terslik var milletin sırtında kaldı yük, bunu kim kaldıracak devlet ne için var madem fiyatları düşüremiyorsunuz maaşları artırın aynı oranda ,aksi taktirde faizcinin işine yaradı dövizin düşmesi .. bankaların karındanda durum belli anlatmaya gerek yok anlamaya gerek var
TABİ FAİZ SİZİN İŞİNİZE YARIYOR GETİR SICAK PARAYI AL FAİZİ SONRA VOLTİNGEN KAÇ.
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