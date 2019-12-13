FİNANS

İngiliz sterlini Johnson’ın seçim zaferiyle değer kazandı

DOVİZ HABERLERİ  | 13.12.2019 16:51 | Son Güncelleme

İngiltere’de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından sterlin, ABD doları karşısında yüzde 1,88 değerlenerek 1,3409’a yükseldi.

İngiliz sterlini Johnson’ın seçim zaferiyle değer kazandı

İngiltere’de dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin kesinleşmesiyle İngiliz sterlini değer kazandı.

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelmesinin ardından İngiliz sterlini yerel saatle 10.17’de ABD doları karşısında yüzde 1,88 değer kazanarak 1,3409’a yükseldi.

Sterlin, Avro karşısında yaklaşık son üç buçuk senenin en yüksek seviyesine yükselerek 1,2080 seviyesine ulaştı.

İngiltere’de FTSE-100 endeksi ise yüzde 1,58 yükselerek 7388,15 seviyesini gördü.

Ülkenin önde gelen bankalarından Barclays’in hisseleri yüzde 8, Royal Bank of Scotland’ın hisseleri yüzde 11 ve Lloyds’un hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Brewin Dolphin şirketinde Varlık Yönetim Araştırmacısı olan Guy Foster, seçim sonuçlarının ekonomiye ilişkin riskleri azalttığını bildirdi.

KAYNAK:AA

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