İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti

Türkiye ve komşu ülkelere seyahat edenlere 500 Euro, uzak ülkelere 1,000 euro ucuz döviz tahsis eden İran Merkez Bankası, uygulamada değişikliğe gitti.
Yarından itibaren uygulamaya konulacak yeni düzenlemeyle, turistler, döviz ihtiyaçlarını fiyatı devletin verdiği bedelin yaklaşık iki misli olan serbest piyasadan temin edecek.
Yeni uygulamayla, İranlıların yurt dışı tatil için birinci tercihi olan Türkiye'ye seyahatlerin azalması bekleniyor.
İran Merkez Bankası ayrıca açıkladığı yeni döviz politikasında daha önce yasakladığı serbest piyasadaki döviz alım satımını serbest bıraktı.
Döviz bürolarının çalışmasının yasaklanması nedeniyle fazla döviz ihtiyaçlarını illegal olarak kara borsadan temin eden İranlılar, bundan sonra döviz ihtiyaçlarını döviz bürolarından elde edebilecek.DHA
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