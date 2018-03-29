FİNANS

İşte adı! 3. Havalimanı artık yön tabelalarında

29 Mart 2018 16:21

29 Ekim'de açılışı yapılacak ve tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanını kazanacak olan 3. Havalimanı'na giden yollar için yön tabelaları asıldı.

İşte adı! 3. Havalimanı artık yön tabelalarında

 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) yön tabelaları asıldı. 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bulunan bir numaralı pist uçuşa hazır hale getirildi.

 
YÖN TABELALARI YERLEŞTİRİLDİ 
 
Gece ve gündüz ışıkları yakılarak testleri yapılan pistte 34 bin 183 adet LED aydınlatma armatürü kullanıldı.  Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden D-100 Otoyolu'nda ve TEM Kuzey Otoyolu üzerindeki bağlantı yollarını tamamına yön tabelaları yerleştirildi.
 
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 6 Oy
    SARIGÜLLE AKŞENER YAVUZ SULTAN KÖPRÜSÜNÜN AYAKLARINI KIRACAKLARDI.BİRİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI DİĞERİDE 15 TEMMUZDA BAŞBAKAN OLSALARDI. ACABA DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANIN NERESİNİ KIRACAKLAR MERAK EDİYORUM. EMEĞİ GEÇEN HERKESTEEN ALLAH RAZI OLSUN.BAŞTADA DA REİSTEN.
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