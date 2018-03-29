İşte adı! 3. Havalimanı artık yön tabelalarında

29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) yön tabelaları asıldı. 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bulunan bir numaralı pist uçuşa hazır hale getirildi.
29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) yön tabelaları asıldı. 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bulunan bir numaralı pist uçuşa hazır hale getirildi.
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