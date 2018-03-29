İşte adı! 3. Havalimanı artık yön tabelalarında

29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) yön tabelaları asıldı. 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bulunan bir numaralı pist uçuşa hazır hale getirildi.

YÖN TABELALARI YERLEŞTİRİLDİ

Gece ve gündüz ışıkları yakılarak testleri yapılan pistte 34 bin 183 adet LED aydınlatma armatürü kullanıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden D-100 Otoyolu'nda ve TEM Kuzey Otoyolu üzerindeki bağlantı yollarını tamamına yön tabelaları yerleştirildi.