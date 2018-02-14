Kritik veri sonrası dolar yükseldi

ABD enflasyon verisinin ardından dolar 3,82'nin üzerine çıktı. Euro/TL gün içinde 4,72'yi aşarak tarihi rekor kırdı.

ABD'de açıklanana kritik enflasyon verisinin ardından dolar/TL yükseldi.

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,5 ile yüzde 0,3'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de yüzde 0,3'le yüzde 0,2'lik beklentiyi aştı.

ABD'de ocak sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 1.9 olan beklentilere karşın yüzde 2.1 olarak gerçekleşti.

Veri, fiyat baskılarının bu yıl hızlanacağı ve Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Veri öncesinde gün boyu 3,79-3,80 civarında hareket eden dolar/TL 3,82'nin üzerine çıktı.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de verinin ardından 89,94'e yükseldi.

EURO/TL'DE YENİ REKOR

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL erken saatlerde 4,7221 ile tarihi seviyeye çıktı. Euro daha sonra yeniden 4,70'in altına indi.

Analistler, teknik açıdan 3,7550'nin destek, 3,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.