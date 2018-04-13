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"Kur oynaklığına karşı adımlar geliyor"

DOVİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kur oynaklığına karşı adımlar atılacağını söyledi.

"Kur oynaklığına karşı adımlar geliyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kur tarafından oynaklığa karşı adım atılacağını söyledi.

TRT'de konuşan Ertem, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi konusunda kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Nisan sonunda bunları göreceğiz. Kurda oynaklık konusunda gerekli adımlar önümüzdeki günlerde hızla atılacak. Hazine, nakit rezervleri 2018'e yetecek durumdadır. TCMB gereğini yapacaktır" dedi.

Ertem, kur oynaklığını Türkiye ekonomisi dinamiklerini bertaraf edeceğini söyledi.

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