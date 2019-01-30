Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin gelişmeler ile açıklanan şirket bilançoları pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olurken, bu akşam saat 22.00'da açıklanacak FOMC kararları ve Powell'ın söylemlerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerin devam edip etmeyeceği takip edilecek. Analistler, Powell'ın açıklamalarında 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, daha düşük bir faiz artırım görüşünün ağır basması durumunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin devam edeceğini kaydetti.