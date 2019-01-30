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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

DOVİZ HABERLERİ  | 30.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin gelişmeler ile açıklanan şirket bilançoları pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olurken, bu akşam saat 22.00'da açıklanacak FOMC kararları ve Powell'ın söylemlerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerin devam edip etmeyeceği takip edilecek. Analistler, Powell'ın açıklamalarında 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, daha düşük bir faiz artırım görüşünün ağır basması durumunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin devam edeceğini kaydetti.

ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksindeki gerileme sonrası S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri, yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilen Brexit ile ilgili oylamalar sonrası sterlin/dolar paritesi, yüzde 0,63 değer kaybederek 1,3080 seviyelerine geriledi.

Dünkü oylamalarda İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif ile Muhafazakar Partili milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklif kabul edildi.

İşçi Partisinin ''yumuşak Brexit'' öngören ve yeni bir referanduma kapı aralayan teklifi reddedilirken, bundan sonraki süreçte May'in, 13 Şubat'a kadar AB ile yeni bir anlaşma için görüşmelerde bulunması, yeni bir anlaşma sağlanamaması durumunda da 14 Şubat'ta parlamentoya değişiklik tekliflerine açık bir önerge sunması bekleniyor.

Dün Brexit belirsizliğine karşın Avrupa pay piyasalarında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserlik fiyatlandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentileri aşmasına karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500'ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile yüzde 2,77 değer kazanarak, 104.098 puanla son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 5,3141'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3090’a geriledi.

Analistler, bugün Fed kararı öncesi yoğun haber ve veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını bildirdi. KAYNAK: AA

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