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Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

DOVİZ HABERLERİ  | 28.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ve yoğun veri takvimine odaklandı.

Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

ABD'de geçen hafta Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler, açıklanan makroekonomik veriler ve 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle dalgalı bir seyir izlendi. Özellikle Çin ile yürütülen müzakerelere ilişkin iyimserlik ve şirket bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ile New York borsası haftalık bazda ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden borsada, Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelerde, tarım ürünlerine yönelik detaylarda anlaşıldığına ilişkin haberlerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerin de risk iştahını artırdığını söyledi.

Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bu hafta ayrıca ABD’nin 3'üncü çeyrek GSYH verisinin de takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) üyeleri, geçen hafta Brexit'in ertelenmesini prensipte kabul ederken, yeni bir tarih belirleyememişti. İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bugün de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamaları bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler ve geçen hafta genel olarak tahminlerin altında kalan makroekonomik verilere karşın merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceği beklentileri ile artan risk iştahı pay piyasalarının yükseliş eğiliminde hareket etmesini sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti.

Geçen hafta, piyasalardaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi yatay seyrini sürdüren dolar/yen paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 108,7 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine devam etmesi ile pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, haftalık bazda yüzde 1,83 değer kazanan BIST 100 endeksi, 100.216 puandan kapanış yaptı. Haftayı 5,7748'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük hacimli pozitif bir seyir izlenmesini bekliyor. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini belirten analistler, bu hafta yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin Enflasyon Raporu'nun gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadede 102.500 ve 105.000-105.500 bandının tekrar gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,73 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi

Kaynak: AA

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