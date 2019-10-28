Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

ABD'de geçen hafta Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler, açıklanan makroekonomik veriler ve 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle dalgalı bir seyir izlendi. Özellikle Çin ile yürütülen müzakerelere ilişkin iyimserlik ve şirket bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ile New York borsası haftalık bazda ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden borsada, Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelerde, tarım ürünlerine yönelik detaylarda anlaşıldığına ilişkin haberlerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerin de risk iştahını artırdığını söyledi.

Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bu hafta ayrıca ABD’nin 3'üncü çeyrek GSYH verisinin de takip edileceğini bildirdi.