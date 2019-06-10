FİNANS

Mayıs ayında en fazla dolar kazandırdı

DOVİZ HABERLERİ  | 10.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Mayıs ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,38, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,12 oranlarıyla Amerikan Doları’nda gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, Mayı ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,38, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,12 oranlarıyla Amerikan Doları’nda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,10, Euro yüzde 1,87 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,09, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,61 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,55 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,84, Euro yüzde 3,61, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 2,98 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,02 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,65 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,33 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,39 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ AMERİKAN DOLAR'INDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,44 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

KAYNAK:İHA

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