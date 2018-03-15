FİNANS

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar kaç lira olacak?

15 Mart 2018 14:44

TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu doları/TL beklentisini bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar kaç lira olacak?
Yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,52 iken, bu anket döneminde yüzde 9,49 oldu. 
 
24 ay sonrası için tahminler de sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,31 olarak gerçekleşti. 
 
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu doları/TL beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL oldu. 
 
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,18 TL iken, bu anket döneminde 4,19 TL olarak gerçekleşti. 
 
2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,84 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. 
 
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 21 Oy
    yetmez 5 TL olsun. !!!!
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  • 18 Oy
    utanmadan 4.10 diyorlar sevinelimmi ayıp ayıp
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  • 15 Oy
    bir allahın kulu çıkıp demiyorki dolar Türk Lirası ile eşit seviyeye gelemsi için napalım veya gelsin koskoca kurum bile doları üstün görüp doların iyice artacağı öngörüsünde bulunuyor vah benim ülkem vah
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  • 15 Oy
    En az 4.50 olur.
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  • 8 Oy
    Hangi öngörüleri tuttu ki? Dolarda ipin ucu başkalarında neyin tahminini yapacaksın? Öyle pamuk ipliğinde bir ülkeyiz ki yağmur yağsa işler durur, tahsilatlar aksar. 2 günde Şamda Emevi Caminde namaz kılma öngörümüzde vardı ama ne hallerdeyiz ortada. Herşeyleri palavra ve gaz vermeye dayalı...
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  • 11 Oy
    Merkez sen ne ise yararsin fuzulisin bence .seni ozellestirmek lazim arpaniz fazla
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