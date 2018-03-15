Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar kaç lira olacak?

Yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,52 iken, bu anket döneminde yüzde 9,49 oldu.

24 ay sonrası için tahminler de sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,31 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu doları/TL beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,18 TL iken, bu anket döneminde 4,19 TL olarak gerçekleşti.

2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,84 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.