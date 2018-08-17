Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası'nın Ağustos 2018 beklenti anketinde, döviz kuru beklentileri açıklandı.
Açıklamada, "2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,83 TL iken, bu anket döneminde 5,97 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 5,06 TL ve 6,29 TL olarak gerçekleşmiştir" denildi.
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