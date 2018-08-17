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Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

DOVİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası beklenti anketinde dolar/TL beklentisi yıl sonu için 4.83'ten, 5.97'ye çıktı. 12 ay sonrası için beklenti 5.06'dan, 6.29'a yükseldi.

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası'nın Ağustos 2018 beklenti anketinde, döviz kuru beklentileri açıklandı.

Açıklamada, "2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,83 TL iken, bu anket döneminde 5,97 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 5,06 TL ve 6,29 TL olarak gerçekleşmiştir" denildi.

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