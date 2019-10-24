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Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

DOVİZ HABERLERİ  | 24.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan kur, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti ve 5.76 seviyesinin üzerine çıktı. İlk tepkinin ardından kurda işlemler 5.75 seviyelerinde geçiyor.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Türkiye'nin Suriye konusunda ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması ve ABD'nin yaptırımlarının kalkmasıyla güne 5.73 ile 2 haftanın en düşük seviyelerinde başlayan dolar kuru, bu seviyeden gelen taleple hafif yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan kur, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti ve 5.76 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda işlemler saat 14:14 itibariyle 5.7490 seviyesinden işlem görüyor.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi 5.85'e yakın bir seyir izleyen dolar/TL, dün 7 Ekim'den bu yana en düşük olan 5.7250'ye kadar gerilemişti.

Şimdi gözler bugün açıklanacak bir diğer faiz kararı için Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) olacak.

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dolar merkez bankası faiz kararı

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