Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolarda düşüş

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında Dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Güne TL karşısında 5,76 seviyesinde başlayan dolar, 325 baz puanlık faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Parite, yüzde 1,30’a ulaşan azalışla 5,67’ye geriledi.

14:09 itibarıyla dolar/TL kuru 5,6800 liradan satılırken Euro/TL ise 6,2680 seviyelerinde seyrediyor.

Uzmanlar, ECB'nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten uzmanlar, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.



