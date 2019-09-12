FİNANS

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolarda düşüş

DOVİZ HABERLERİ  | 12.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faizlerde 325 baz puan indirime gitmesiyle birlikte döviz piyasalarında düşüşler yaşandı. Karar öncesinde 5,76 liraya kadar çıkan dolar/TL, 5,67'li seviyelere kadar geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolarda düşüş

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında Dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Güne TL karşısında 5,76 seviyesinde başlayan dolar, 325 baz puanlık faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Parite, yüzde 1,30’a ulaşan azalışla 5,67’ye geriledi.

14:09 itibarıyla dolar/TL kuru 5,6800 liradan satılırken Euro/TL ise 6,2680 seviyelerinde seyrediyor.

dolar-sonra

Uzmanlar, ECB'nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten uzmanlar, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Iyi oldu inşallah iner de, biraz piyasalar düzelir ama, burası çok önemli, en kötüyü geride bıraktık, diyen olmaz inşallah
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