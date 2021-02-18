FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!

Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!

DOVİZ HABERLERİ  | 18.02.2021 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla faiz kararını sabit tuttuğunu duyurdu. Peki TCMB sabit faiz kararı sonrasında dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu. TCMB yapılan açıklamada, "Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir." dedi. Son dakika haberine göre Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Peki TCMB sabit faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu?

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB'NIN SABİT FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/TL FİYATI!

Dolar yeni güne 6.90 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. TCMB'nin bugünkü sabit faiz kararının ardından dolar/TL şu şekilde fiyatlandı;

DOLAR SATIŞ FİYATI: 6,9538 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 6,9470 TL

Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR İÇİN ÇARPICI 2021 TAHMİNİ!

Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgulandı. Türk Lirası değeri artacak mı sorusu gündem olurken, Tuvey açıklamasında Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın ilerleyebileceğini söyleyerek müjdeyi verdi.
Capital Economics Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey açıklamasında Türk Lirası'nın değerinin artacağını belirterek, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü. DOLAR YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İşte bankaların güncel çalışma saatleriİşte bankaların güncel çalışma saatleri
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 11 yorum
düşse ne olacak dolar cikarken her seye zam war dolar dusuyor indirim yok. suanda benzine motorine 1 tl fazla indirim gelmesi gerekti nerde. bizim insanlarimiz salak oldugu surece. dewam eder bu sekilde
Kardesım haklısın ama dolar düşüyor aynı zamanda petrolun varil fiyatı yukselıyor onun ıcın ındırmıyorlar ınsallah guzel gunler goruruz dolar 5 tl petrol 5 tl gıbı artık 5 tl lere fıkab razıyız yanı ????
@mehmet_kasli_1930 geçen sene dolar 7,20 * marka araç 140 bin bu sene aynı tarih dolar 6,90 * marka aynı araç 205 tl ona keza ev ve inşaat malzemeleri ve gıda fiyatlarıda aynı oranda geri gelmedi , söylediklerim dolar arttı bahanesiyle bu fiyatlara ulaşmıştı ama piyasa geri gelmiyor .. benmi getirecem bunu aradaki fark milletin cebinden faizcinin cebine gidiyor kardeşim
inanmıyorum yaaaa karar sonrası herşey sudan ucuz oldu bir anda. müthiş bir karar. emeği geçenleri kutlarım.
utanmadan sabit tuttuk diyorlar. Bizi kiskanan Avrupa'da Faizler "0" iken bizim ülkede 17 :) Sonra ulkemize yatirim yapsinlar diye baska ulkelere dilen. Biz buyuklerimizden once elindekini tutacaksin diye nasihatlar alirdik
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 23 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte: 7 lirayı geçti!
Dolar/TL son durum: Dolar ne kadar? 22 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!
Dolar için 6,25 TL tahmini: Dolar ne kadar? 19 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar 7 liranın altında!
Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
2021 için çarpıcı dolar tahmini!
Dolar için 6,25 TL tahmini: Dolar ne kadar? 18 Şubat 2021 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolarda düşüş sürüyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.