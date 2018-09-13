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Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 08:06 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL yüzde 5 gerileyerek 6,01'e kadar düştü. Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu.

Beklentinin üzerindeki artırıma döviz sert tepki verdi.

Karar sonrası dolar/TL, yüzde 5 gerileyerek 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,18 seviyesinde seyrediyor.

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek 6,56'yı görmüştü.

Euro/TL ise 7,21 civarında işlem görüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Erdogan faiz artirimina izin vermez, bu kadar okay koptu izin vermedi, simdi yabas yavas sular durulunca mi verecek izni, belki ayni kalir faizler, belki 0.5 puan artar, fazlasi hayal
İYİDE HALK BANK BU DEFADA VAKIF BANK ÇIKTI UCUZ DOLAR SATILMIŞ KİME SATILMIŞ KİMLER ALMIŞ ACABA
puan puan dansını bıraksanızda dolar ne kadar olur euro ne kadar olur onu söyleseniz
Faiz artarsa ne fark edecek, artmaz ise ne! Yatırımcı güveni sağlanmadan, ülkeye para girişi olmadan anca kendi kendimize çalıp oynuyoruz, dolar ın düşmesi için devlet "gerçekçi" bir orta vadeli planı devreye sokmalı.
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