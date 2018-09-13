Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu.

Beklentinin üzerindeki artırıma döviz sert tepki verdi.

Karar sonrası dolar/TL, yüzde 5 gerileyerek 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,18 seviyesinde seyrediyor.

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek 6,56'yı görmüştü.

Euro/TL ise 7,21 civarında işlem görüyor.

