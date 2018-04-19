Piyasalar erken seçime nasıl tepki verdi?

Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklamasına döviz piyasası hızlı tepki verdi.

Erken seçim açıklaması öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.01'e kadar geriledi. TL dolar karşısında açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu. Kur bu sabah ise anlamlı bir değişim göstermeyerek güne sat 08:57'de 4.0190/4.0215 seviyesinden başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.4952/4.4993, euro/TL ise 4.9725/4.9775 seviyesinde işlem görüyor.

Erken seçim kararının ardından dün TL'deki değer kazancı yüzde 2'ye yaklaşırken borsada kazançlar yüzde 3'e, gösterge faiz getirilerindeki düşüş ise 30 baz puana kadar ulaştı. Euro/TL ise 5, sepet bazında TL 4.50 seviyesinin altını gördü.

Bankacılar erken seçim kararının piyasalardaki olumlu yansımasının siyasi belirsizliğin kısa süre içinde son bulacağı ve bundan sonra ekonomik gelişmelere daha çok odaklanabileceği beklentileriyle oluştuğunu belirttiler.

Öte yandan dün Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizliğin tamamen ortadan kalktığını söyledi. Ertem ilk tepki olarak TL'nin değer kazandığına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde de normalleşmenin devam edeceğini belirtti.