FİNANS

Piyasalar için kritik gün! Gözler Merkez Bankası'nda

18 Ocak 2018 10:06

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı güne sınırlı düşüşle 3,80 civarında başladı.

Piyasalar için kritik gün! Gözler Merkez Bankası'nda

Piyasaların seyri açısından bugün, haftanın en kritik günü. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14:00'da kararlarını açıklayacak.

Yılın ilk toplantısında bankanın faiz adımı atması beklenmezken, analistler karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket öngörüyor.

TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.
Dolar güne düşüşle başladı

Haftaya 3.75 civarında başlayan kur, dolardaki zayıf seyre karşın, Afrin'e operasyon ihtimaliyle negatif ayrışmış ve salı günü 3.8340'a tırmanmıştı. Kur, daha sonra ABD'den peşi sıra gelen ılımlı açıklamalarla bir miktar gevşedi.

Dolar/TL saat 10:00'da yüzde 0,40 düşüşle 3.7975'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6405 seviyesinde yer aldı.


"Para politikası sıkılaşmalı"

QNB Finansbank tarafından bu sabah hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

"Bugün toplanacak Para Politikası Kurulu'nun faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. TCMB'nin fonlama tutarının tamamını geç likidite penceresinden vermeyi sürdüreceğini öngördüğümüzden, ortalama fonlama maliyetinin de, yüzde 12.75 seviyesindeki geç likidite faizine eşit kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Mevcut faiz seviyesi, küresel risk iştahı güçlü kaldığı sürece TL'yi destekleyebilir. Ancak risk iştahı zayıfladığında TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Ayrıca, enflasyonda düşüş başlamış olsa da bu düşüş ana eğilimdeki iyileşmeden ziyade baz etkilerinden kaynaklanıyor. Son olarak hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar mali teşviklerin bu yıl da uygulamada kalacağına ve bu bağlamda iç talepteki güçlü seyrin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla, talep koşullarının dezenflasyon sürecine anlamlı katkı yapmasını olası görmüyoruz. Bu koşullar altında, enflasyonun orta vadede TCMB hedefine ulaşabilmesi için para politikası duruşunun sıkılaşması gerektiğini düşünüyoruz"


Dolar endeksi güçleniyor

Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle dün 89.98'e kadar gerilemesinin ardından bu sabah 90.55 seviyesinde yer aldı. Uzmanlar, dolarda hızlı bir geri dönüşün TL'üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade ediyor.

 

 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 22 Oy
    3.90 görülebilir
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  • 28 Oy
    yani alalım mı almayalım mı küçük yatırımcı ne yapsın
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  • 10 Oy
    halk dolar düşsün istiyor ama tepedeki patronlar ve dolarcılar istemiyor.
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