Piyasaların gözü bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş paralelinde haftaya erken seçim kararı öncesi seviyelere yükselerek başlayan dolar/TL bu sabah 4.08 civarında seyrini sürdürürken, piyasalar bugün sonuçları saat 14:00'te açıklanacak olan PPK toplantısına odaklandı.

Dün saat 18:08'de 4.0946/4.0963 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08:58'de 4.0850/4.0885 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.5375/4.5412, euro/TL ise 4.9894/4.9939 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB'den bir adım beklentisini güçlendirirken, TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL'nin seyrinde belirleyici olması bekleniyor.