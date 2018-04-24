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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

DOVİZ HABERLERİ  | 24.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Dolar/TL erken seçim kararı öncesi seviyelere geldi, piyasalar yarınki Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını izleyecek.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Erken seçim kararı sonrası siyasi belirsizliğin azalacağı beklentisi ile geçen hafta 4 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL bu sabah karar öncesi seviyelerde hareket ediyor.

Dolar/TL'nin 4.20'li seviyelerden kısa sürede 4'e doğru gerileme eğilimi, petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan satış baskısıyla Cuma günü yerini yükselişe bırakmıştı. Bu sabah ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Erken seçim açıklaması öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.01'e kadar gerilemişti. Cuma günü saat 18:01'de 4.0681/4.0700 seviyesinde olan dolar/TL, 4.1130'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08:58'de 4.0960/4.0996 seviyesinde bulunuyor.

Erken seçim kararının ardından 5 seviyesinin altını gören euro/TL bu sabah 5.0042/5.0081, sepet bazında TL ise 4.5506/4.5538 seviyesinde işlem görüyor.

Yurtiçinde ise erken seçime yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izlenirken, bu haftanın en önemli gündem maddesi yarınki PPK toplantısı olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, erken seçime yönelik gelişmelerin yakından izlendiğini, siyasi tansiyon yükselmeye başladığını söyleyerek, "Yurtdışında ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3'e yükseldi, dolar endeksinde de yukarı gitme isteği var" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise PPK toplantısı. TCMB'nin alacağı faiz aksiyonu TL'de tekrar değer kazancına mı geçeceğiz yoksa kur yükselmeye devam mı edecek onu gösterecek. Bütün bu gelişmeler ile kur yönünü yukarı çevirmiş durumda. Dolar/TL'nin 4.10 seviyesinin üzerinde kalması algı açısından negatif, 4.13 seviyesinin aşılması halinde yükselişin daha da hızlanma ihtimali var."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısı ve 65 günlük bu sürenin olası popülist politikalar için yeterli zaman tanımayacağı beklentisiyle kur ve faizde sert düşüş yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolar döviz euro merkez bankası

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