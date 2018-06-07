Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

TCMB son olarak 23 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak uzun süredir ana fonlama aracı olarak kullandığı geç likidite penceresi faizini 300 baz puan artışla yüzde 16.50 seviyesine çekmiş, daha sonra ise para politikasında sadeleşme sürecine başladığını ve bu sürecin 7 Haziran(bugün) itibarıyla tamamlayacağını duyurmuştu.

Bankacılar bugün sadeleşme adımını da tamamlanacağını, bundan sonra sadece bir hafta vadeli repo faizinden fonlama yapacağını açıklayan TCMB'nin 14:00'da açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) olağan toplantısına ilişkin kararın ise piyasada yön belirleyici olmasını bekliyor.

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımının kuru 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden uzaklaştıran en önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL dün günü 4.57 civarında tamamladıktan sonra bu sabah güne düşüşle saat 08:51'de 4.5470/4.5524 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.9571/4.9631, euro/TL ise 5.3673/5.3746 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL güne gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik girişler ve Merkez Bankası'nın (TCMB) daha fazla sıkılaştırma yapacağına yönelik devam eden beklentilerle 4.55'li seviyelere gerileyerek başladı.

Bu doğrultuda yüzde 8 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin politika faizi haline getiren TCMB, yeniden haftalık repo ihaleleri açmaya başlayarak, oranı ise mevcut fonlama faizi olan yüzde 16.50'ye eşitledi.

Banka daha önce yaptığı para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin basın duyurusu ve bu duyuruya ilişkin daha sonra açıkladığı teknik detaylar uyarınca, bugünden itibaren yalnızca bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıklayacak.

TCMB'nin gecelik vadede borçlanma ve borç verme faizleri bir hafta vadeli repo ihale faizine kıyasla artı/eksi 150 baz puanlık marj ile, GLP borç verme faizi ise gecelik borç verme faizine 150 baz puan eklenerek hesaplanacak. Kurul bu faiz oranlarını ayrıca ilan edilmeyeceğini duyurmuştu.

Piyasalar ise kısa süre önce olağanüstü toplanarak 300 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin bugün politika faiz oranında yeniden bir artış yapıp yapmayacağına odaklanmış durumda.

Bankacılara göre bir artış yapılması piyasalara kredibilite ve enflasyonla mücadele anlamında önemli bir mesaj olacak ve pozitif algılanacak. Aksi durumda ise kurda satış baskısı gözlenebilecek.

Reuters anketine göre ekonomistler TCMB'nin bugün yüzde 16.50 olan bir hafta vadeli repo faizini 50-100 baz puan artırması bekleniyor. (Reuters)



