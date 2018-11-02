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Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

DOVİZ HABERLERİ  | 02.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu belirten Matys, yıl sonuna Dolar/TL ve Euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5.00 ve 6.00 seviyelerine gerileyebileceğinin altını çizdi.

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

Dolar lira karşısında gerilemeye devam ederken Rabobank stratejisti Piotr Matysten flaş bir değerlendirme geldi. Matys dolar/TLnin yıl sonuna kadar 5.00 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu belirten Matys, yıl sonuna dolar/TL ve euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5.00 ve 6.00 seviyelerine gerileyebileceğinin altını çizdi.

Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

Öte yandan dolar, lira karşısında haftanın son gününe de düşüşle başladı. Dolar/TL şu sıralar 5,4980 seviyesinden işlem görürken euro/TL ise 6,2829 seviyesinden el değiştiriyor.

KAYNAK: BLOOMBERG HT

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Rabobank yıl sonu dolar tahmini

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