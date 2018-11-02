Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.
Dolar lira karşısında gerilemeye devam ederken Rabobank stratejisti Piotr Matys
ten flaş bir değerlendirme geldi. Matys dolar/TLnin yıl sonuna kadar 5.00 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.
Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu belirten Matys, yıl sonuna dolar/TL ve euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5.00 ve 6.00 seviyelerine gerileyebileceğinin altını çizdi.
Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.
Öte yandan dolar, lira karşısında haftanın son gününe de düşüşle başladı. Dolar/TL şu sıralar 5,4980 seviyesinden işlem görürken euro/TL ise 6,2829 seviyesinden el değiştiriyor.
KAYNAK: BLOOMBERG HT
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Hibe desteğiyle iş kadını oldu
Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı
Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yüzde 1 arttı
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum