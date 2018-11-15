FİNANS

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

DOVİZ HABERLERİ  | 15.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'ye Türk Lirası'nda son dönemdeki değer kazancının nedenlerini ve yıl sonu beklentisini paylaştı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Matys, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası, ekonomide reform beklentileri ve ABD - Türkiye ilişkilerindeki iyileşmenin Lira'yı destekleyen 3 ana unsur olduğunu bildirdi.

"DOLAR 5, EURO 6'YA DOĞRU GERİLEYEBİLİR"

Matys, bu 3 kritik etkinin devam etmesi halinde dolar ve Euro/TL 'de yıl sonuna kadar sırasıyla 5 ve 6 seviyelerine doğru düzeltme için alan olabileceğini öngördü.

Matys "Ancak bu geri çekilmenin sürdürülebilirliği, enflasyonist baskıyı ve cari açığı azaltarak dengeli büyümeyi sağlayacak yapısal reformlara bağlı olacak" dedi.

Küresel gelişmelerde ticaret savaşı, azalan dolar likiditesi, jeopolitik risk ve riskli varlıklara ilginin azalmasını da risk faktörleri olarak sıralayan Matys, "Lira küresel piyasalardaki düşüşe rağmen çok iyi performans gösteriyor ancak Türk Lirası'nın uzun süre diğer gelişen ülkelerden ayrışacağına ikna olmuş değiliz. Özellikle de Fed'in faiz politikası ve dolarda geniş çapta değer kazancı olması durumunda..." diye konuştu.

PARTNERBir garip inci meselesiBir garip inci meselesi
Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar euro Rabobank

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 14 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)

Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.