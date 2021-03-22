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Riyal ne kadar oldu? Suudi Arabistan borsasında son durum ne?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.03.2021 12:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan riyali veya riyal ismi ile anılan bu para birimi, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Riyal kuru, Türkiye'deki serbest piyasalarda en çok merak edilen para birimlerinden biri olmaktadır. Bu sebeple pek çok kişi riyal ne kadar oldu? Suudi Arabistan borsasında son durum ne? sorularını sormaktadır. İşte Riyal ne kadar oldu sorusunun cevabı...

Riyal ne kadar oldu? Suudi Arabistan borsasında son durum ne?

Suudi Arabistan Riyal kuru 22.03.2021 tarihinde 2,1318 Türk lirası olarak karşımıza çıkmaktadır.

RİYAL NE KADAR?

22.03.2021 Pazartesi itibari ile Suudi Arabistan Riyalinin alış fiyatı 2.1083; satış fiyatı ise 2,1189 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Riyal para biriminin alt birimi ise halala'dır. Bir riyal, 100 halala'ya bölünmektedir.

DÖVİZ KURLARI NE DURUMDA?

Serbest piyasalarda bir Amerikan Doları 7,9163 Türk lirasından alınırken; 7,9247 Türk lirasından satılıyor.

Bir Euro, 9,3997 Türk lirasından alınırken; 9,4298 Türk lirasından satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ

Alış : 10,9503
Satış : 10,9884

İSVİÇRE FRANGI

Alış : 8,5164
Satış : 8,5391

JAPON YENİ

Alış : 0,0734
Satış : 0,0724

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

Alış : 2,1063
Satış : 2,1169

NORVEÇ KRONU

Alış : 0,9197
Satış : 0,9253

DANİMARKA KRONU

Alış : 1,2611
Satış : 1,2687

AVUSTRALYA DOLARI

Alış : 6,0962
Satış : 6,1268

KANADA DOLARI

Alış : 6,3075
Satış : 6,3455

İSVEÇ KRONU

Alış : 0,9203
Satış : 0,9259

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