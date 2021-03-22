Riyal ne kadar oldu? Suudi Arabistan borsasında son durum ne?

Suudi Arabistan Riyal kuru 22.03.2021 tarihinde 2,1318 Türk lirası olarak karşımıza çıkmaktadır.
22.03.2021 Pazartesi itibari ile Suudi Arabistan Riyalinin alış fiyatı 2.1083; satış fiyatı ise 2,1189 Türk lirası olarak belirlenmiştir.
Riyal para biriminin alt birimi ise halala'dır. Bir riyal, 100 halala'ya bölünmektedir.
Serbest piyasalarda bir Amerikan Doları 7,9163 Türk lirasından alınırken; 7,9247 Türk lirasından satılıyor.
Bir Euro, 9,3997 Türk lirasından alınırken; 9,4298 Türk lirasından satılıyor.
İNGİLİZ STERLİNİ
Alış : 10,9503
Satış : 10,9884
İSVİÇRE FRANGI
Alış : 8,5164
Satış : 8,5391
JAPON YENİ
Alış : 0,0734
Satış : 0,0724
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
Alış : 2,1063
Satış : 2,1169
NORVEÇ KRONU
Alış : 0,9197
Satış : 0,9253
DANİMARKA KRONU
Alış : 1,2611
Satış : 1,2687
AVUSTRALYA DOLARI
Alış : 6,0962
Satış : 6,1268
KANADA DOLARI
Alış : 6,3075
Satış : 6,3455
İSVEÇ KRONU
Alış : 0,9203
Satış : 0,9259
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