Son Dakika: Canlı dolar/TL kuru! 1 dolar kaç Türk Lirası oldu?

Dolar/TL kurunda son durumda hareketlilik sürmeye devam ediyor. Dolar/TL 21 Mart Pazar saat 21:38’den itibaren yüzde 16,2’ye varan yükselişle 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi… Dolar, geçtiğimiz haftayı 7,21 Türk lirası seviyesinde kapatmıştı… 22 Mart Pazartesi ise dolar fiyatlarında anlık dalgalanmalar sürüyor…

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Asya piyasasında görülen hareketliliğin ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, saat 11:45 itibari ile 7,92 TL civarında hareket ediyor…

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