Son dakika: Dolar, Euro ve Sterlin kuru | Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü döviz piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Yurtdışı piyasalarının açılması ile beraber Dolar, Euro ve Sterlin kurlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar ise Dolar, Euro ve Sterlin’de meydana gelen bu değişikliği yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR? Doların şu an alış fiyatı 8,28 TL, satış fiyatı ise 8,29 TL seviyelerinde. Euro ise 9,84 TL seviyelerinde alıcı bulurken, satışta 9,85'ten işlem görüyor. Sterlin ise 11,45 TL alış fiyatı ve 11,52 TL satış fiyatına sahip. TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI! Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.