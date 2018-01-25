FİNANS

Sterlin/TL rekor kırdı

25 Ocak 2018 14:26

Sterlin/TL kuru bugün 5.3624'e tırmandı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Sterlin/TL rekor kırdı

Majör para birimleri karşısında 3 yılın dip seviyesine gerileyen dolar, İngiltere'de düşen siyasi tansiyon ve Brexit'e ilişkin kaygıların zayıflamasıyla güçlenen sterline destek oldu.

Hafta başında 5.26'dan işlem gören sterlin, Türk Lirası karşısında bugün 5.3624'e kadar yükselerek rekor kırdı. İngiliz para birimi, dolar karşısında da 1.4329 ile Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı, "Zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklaması sonrası, bugün, 3 yılın dip seviyesi olan 88,62 seviyesine kadar geriledi.

Bu gelişme ile euro/dolar paritesi 1.2460 ile 3 yılın zirvesine çıktı.

Sterlin kuru saat 13:20'de 5.3390 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda dolar/TL yatay hareketle 3.7415 ve euro/TL yüzde 0,25 yükselişle 4.6500'den işlem gördü.
 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın