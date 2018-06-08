TMSF'den son dakika döviz kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda da Borsa İstanbul benzer yönde bir karar almış ve kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurmuştu. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, piyasalara güven vermek için bu adımı attıklarını ve satışın etkilerinin piyasada görüleceğini söylemişti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında kurumumuz, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecektir."

