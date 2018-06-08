FİNANS

TMSF'den son dakika döviz kararı

DOVİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

TMSF, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini bildirdi.

TMSF'den son dakika döviz kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda da Borsa İstanbul benzer yönde bir karar almış ve kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurmuştu. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, piyasalara güven vermek için bu adımı attıklarını ve satışın etkilerinin piyasada görüleceğini söylemişti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında kurumumuz, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecektir."

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tmsf döviz son dakika

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)

Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)

Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)

Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.