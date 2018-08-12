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Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

DOVİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Kurdaki yükseliş öncesi 1 yılda vatandaş 7,1 milyar dolar sattı. Şirketler ise döviz mevduatını 3,4 milyar dolar artırdı. Büyükşehirler toplamda 6,3 milyar dolar bozdu ancak toplamda döviz mevduatının yüzde 72'sine sahip oldukları için kurdaki yükselişten en fazla onlar faydalanacak.

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan kriz sonrası dolardaki yükselişe karşı "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Tekrar söylüyorum, yastığı altında doları, eurosu olan varsa Türk Lirası ile bozdursun" çağrısında bulunmuştu. Peki Türkiye'de en çok hangi illerin döviz hesabı var? Son dönemde hangi illerde vatandaşlar dolarını eurosunu bozdurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre Haziran 2017-Haziran 2018 dönemini kapsayan 1 yıllık dönem karşılaştırıldığında gerçek kişiler yani vatandaş son 1 yılda döviz satarak elindeki döviz mevduatı tutarını 102,2 milyar dolardan 95,1 milyar dolara indirdi.

Yani tam 7,1 milyar dolar bozdurdu. Şirketler ise döviz borçlusu olduğu için kurdaki artıştan çekinip döviz aldı ve elindeki döviz varlığını 67,8 milyardan 71,3 milyar dolara çıkardı. Böylece son artıştan şirketler elindeki mevduat açısından karlı çıkarken vatandaş ise ters köşeye yattı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Türkiye'de şirketlerin ve kişilerin toplam mevduatı ise 1 yılda yüzde 2,1 azalarak 170 milyardan 166,5 milyar dolara inmiş oldu. Bu satış özellikle Haziran 2018 öncesi kur yükseldiği için buradan kar etmek isteyen vatandaşın döviz satışı kaynaklı oldu. Haziran sonrasında ise kurdaki artış hız kesmeyince vatandaş yeniden döviz almaya başladı ancak tabii ki bu arada meydana gelen tırmanış kaynaklı karı kaçırdı.

ÖNE ÇIKAN İLLER

Kişilerin döviz mevduatındaki en büyük artış yüzde 40 ile Kilis ve yüzde 21 ile Muş'ta oldu, Ancak bu illerde döviz mevduatı çok küçük olduğu için tırmanış da yüksek gibi görünüyor. Bu nedenle kişilerin döviz mevduatı 1 milyar doların üstünde olan illere baktığımızda ise 1 yılda döviz mevduatını artıran tek ilin Antalya olduğu görülüyor. Antalya'da vatandaşın döviz mevduatı yüzde 1,3 artarak 2 milyar 569 milyar dolara çıktı. Tabii bu ilimizdeki turizm kaynaklı döviz gelirinin fazla olduğunu da unutmayalım. DTH mevduatındaki artışın 32,6 milyarı Antalya'dan gelirken Gaziantep'teki artış 21,5 Elazığ'daki yükseliş ise 17,8 milyon dolarla Türkiye'nin DTH mevduatını en fazla artıran iller olarak kayda geçti.

SAKARYA, ADANA VE İZMİR KAYBETTİ

Kişilerin döviz mevduatında en büyük yüzdelik düşüş Sakarya, Adana, İzmir, Hatay ve Bursa'da yüzde 10'u geçti. Sakarya'da döviz mevduatı 593 milyondan 507 milyon dolara Adana'da 1 milyar 284 milyon dolardan1 milyar 115 milyara İzmir'de ise 6,2 milyar dolardan 5,4 milyar dolara indi.

TOPLAM MEVDUATTA KOCAELİ LİDER

Şirketler ile birlikte değerlendirildiğinde ise şirketlerin döviz borcu olduğu için döviz mevduatlarını artırmaları sonucu şirketlerin yoğun olduğu Kocaeli'nde toplam DTH'nin en fazla yükseldiği il olduğu göze çarpıyor. Bu ilde döviz mevduatı 381 milyon dolar yükseldi. İkinci sırada ise 1 yılda mevduatını 291 milyon dolar artıran Gaziantep var. Üçüncü ise 207 milyon dolar ile Antalya.

BÜYÜK ŞEHİRLER DOLAR SATTI

Mega şehir İstanbul 1 yılda 2,1 milyar dolarlık satış yaparak mevzi mevduatını en fazla azaltan iller arasında yer aldı. Döviz mevduatındaki en yüksek azalışlardan diğer ikisi ise 796 milyon ile Ankara 537 milyon dolar ile İzmir'den geldi. İstanbul'da kişilerin döviz mevduatının 4,8 milyar dolar azalması da dikkat çekti.

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