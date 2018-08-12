Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan kriz sonrası dolardaki yükselişe karşı "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Tekrar söylüyorum, yastığı altında doları, eurosu olan varsa Türk Lirası ile bozdursun" çağrısında bulunmuştu. Peki Türkiye'de en çok hangi illerin döviz hesabı var? Son dönemde hangi illerde vatandaşlar dolarını eurosunu bozdurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre Haziran 2017-Haziran 2018 dönemini kapsayan 1 yıllık dönem karşılaştırıldığında gerçek kişiler yani vatandaş son 1 yılda döviz satarak elindeki döviz mevduatı tutarını 102,2 milyar dolardan 95,1 milyar dolara indirdi.

Yani tam 7,1 milyar dolar bozdurdu. Şirketler ise döviz borçlusu olduğu için kurdaki artıştan çekinip döviz aldı ve elindeki döviz varlığını 67,8 milyardan 71,3 milyar dolara çıkardı. Böylece son artıştan şirketler elindeki mevduat açısından karlı çıkarken vatandaş ise ters köşeye yattı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Türkiye'de şirketlerin ve kişilerin toplam mevduatı ise 1 yılda yüzde 2,1 azalarak 170 milyardan 166,5 milyar dolara inmiş oldu. Bu satış özellikle Haziran 2018 öncesi kur yükseldiği için buradan kar etmek isteyen vatandaşın döviz satışı kaynaklı oldu. Haziran sonrasında ise kurdaki artış hız kesmeyince vatandaş yeniden döviz almaya başladı ancak tabii ki bu arada meydana gelen tırmanış kaynaklı karı kaçırdı.