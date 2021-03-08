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Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!

DOVİZ HABERLERİ  | 08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme

Dolar/ TL kurundaki yüzde 2'lik artışın ardından uzman stratejist Erkin Şahinöz, 2021 ve 2022 dolar tahminini güncelleyerek artırdı.

Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!

Geçtiğimiz haftayı 7.53 TL seviyelerinde tamamlayan dolar fiyatları ilk işlem gününde geçtiğimiz aralık ayı fiyatını tekrar görerek 7.70 TL civarında fiyatlanmaya başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 7.4989 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7007 TL seviyesini gördü. Dolar/TL kurundaki ani yükselişte ABD'deki 10 yıllık tahlil faizleri etkili olurken, stratejist Erkin Şahinöz yıl sonu dolar/TL tahminini tekrar güncelledi.

2021- 2022 DOLAR TAHMİNİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek, geçtiğimiz aralık ayının 7.7 seviyelerine geldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,15'ten yüzde 11,23'e çıktı. 2021 için dolar/TL tahminleri ise 8,09 seviyesinden 7,79 seviyesine indi.

Dolar yükselmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama daha geldi.

Dolar/TL beklentisini güncelleyen Şahinöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yıl sonunda dolar beklentisini, "Güncellemek gerekiyor. Mevcut faiz düzeyleri ve stopaj oranlarına göre dolardaki başabaş noktalarımız" açıklamasıyla tekrar paylaştı. İşte o açıklama...

ERKİN ŞAHİNÖZ

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