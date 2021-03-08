Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!

Geçtiğimiz haftayı 7.53 TL seviyelerinde tamamlayan dolar fiyatları ilk işlem gününde geçtiğimiz aralık ayı fiyatını tekrar görerek 7.70 TL civarında fiyatlanmaya başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 7.4989 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7007 TL seviyesini gördü. Dolar/TL kurundaki ani yükselişte ABD'deki 10 yıllık tahlil faizleri etkili olurken, stratejist Erkin Şahinöz yıl sonu dolar/TL tahminini tekrar güncelledi.

2021- 2022 DOLAR TAHMİNİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek, geçtiğimiz aralık ayının 7.7 seviyelerine geldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,15'ten yüzde 11,23'e çıktı. 2021 için dolar/TL tahminleri ise 8,09 seviyesinden 7,79 seviyesine indi.

Dolar yükselmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama daha geldi.