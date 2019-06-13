FİNANS

Yeni 100 ve 200 Euro’lar daha küçük ve hologram çıplak gözle görülebiliyor

DOVİZ HABERLERİ  | 13.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Önceki serilere göre daha küçük ve yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200 Euro’luk yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Yeni 100 ve 200 Euro’lar daha küçük ve hologram çıplak gözle görülebiliyor

Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro’nun önceki serilere göre daha küçük ve yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200’lük yeni banknotları piyasaya sürüldü. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 Euro’luk banknotlar yenilenmiş ve piyasaya sürülmüştü. 100 ve 200 Euro’luk yeni banknotların piyasa girmesiyle Euro’nun Avrupa serisi de tamamlandı. Yeni 100 ve 200 Euro’luk kağıt paraların sahtesinin yapılmaması için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, "Avrupa Merkez Bankası, 2.3 milyar Euro değerinde 100, 700 milyon Euro değerinde de 200 Euro’luk banknotların piyasaya sürüldüğünü duyurmuştu. Bizlere de yeni basım Euro’lar geldi. Eski banknotlar da dolaşımda kalacak ve zamanla piyasadan çekileceği söylendi" dedi.

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'DAHA KÜÇÜK, DAHA GÜVENLİ'

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200’lük yeni banknotların boyutunun daha küçük olduğunu anlatan İbrahim Rafet Sünetci, "Diğerleri gibi ’hisset, bak ve eğ’ yöntemiyle de test edilebiliyor. Yeni 100 ve 200 Euro’luk banknotlarda portre penceresi teknolojisi kullanıldı. Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan Europe’un portresi banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Işığa tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük Euro sembolleri ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
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