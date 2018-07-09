Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Piyasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günü hareketli geçirdi.
Dolar/TL güne 4,56 seviyesinden başladı. İlk yarıyı bu seviyelerde küçük hareketlerle tamamlayan dolar, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 4,51 seviyelerine kadar indi.
Bir süre bu seyirde devam eden dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmeye başladığı dakikalarda şaşırtan bir hareketlilik yaşadı. Dolar, bir anda 4,60 seviyesine kadar fırladı. Bu seviyede tutunan dolar, günü de 4,58'den kapattı.
Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı sıralarda ise dolar son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar, TL karşısında 4,68 seviyesini de aşarak 4,69 seviyesine dayandı.
Erdoğan'ın yeni kabinesinde ekonomiyi yönetecek bakanlar ise şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
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