FİNANS

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

DOVİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

Güne Türk Lirası karşısında 4,56 seviyelerinden başlayan dolar, gün sonuna doğru 4,51 seviyelerine kadar indi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlamak için yemin ettiği sıralarda dolar bir anda yükselerek 4,60 seviyesine kadar çıktı. Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı dakikalarda ise uluslararası piyasada dolar/TL 4,68 seviyesini aştı.

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Piyasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günü hareketli geçirdi.

Dolar/TL güne 4,56 seviyesinden başladı. İlk yarıyı bu seviyelerde küçük hareketlerle tamamlayan dolar, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 4,51 seviyelerine kadar indi.

ERDOĞAN YEMİN ETTİ, DOLAR YÜKSELDİ

Bir süre bu seyirde devam eden dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmeye başladığı dakikalarda şaşırtan bir hareketlilik yaşadı. Dolar, bir anda 4,60 seviyesine kadar fırladı. Bu seviyede tutunan dolar, günü de 4,58'den kapattı.

YENİ KABİNE AÇIKLANINCA DOLAR FIRLADI

Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı sıralarda ise dolar son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar, TL karşısında 4,68 seviyesini de aşarak 4,69 seviyesine dayandı.

EKONOMİYİ YÖNETECEK BAKANLARIN İŞİMLERİ

Erdoğan'ın yeni kabinesinde ekonomiyi yönetecek bakanlar ise şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu? İşte son durumDolar ne kadar oldu? İşte son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar yeni kabine dolar kuru ne kadar oldu 10 temmuz

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

112'ye asılsız ihbara para cezası

112'ye asılsız ihbara para cezası

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Gelecekte en çok parayı bu meslekleri seçenler kazanacak!

Gelecekte en çok parayı bu meslekleri seçenler kazanacak!

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler

Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler

Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.