Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Piyasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günü hareketli geçirdi.

Dolar/TL güne 4,56 seviyesinden başladı. İlk yarıyı bu seviyelerde küçük hareketlerle tamamlayan dolar, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 4,51 seviyelerine kadar indi.

ERDOĞAN YEMİN ETTİ, DOLAR YÜKSELDİ

Bir süre bu seyirde devam eden dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmeye başladığı dakikalarda şaşırtan bir hareketlilik yaşadı. Dolar, bir anda 4,60 seviyesine kadar fırladı. Bu seviyede tutunan dolar, günü de 4,58'den kapattı.

YENİ KABİNE AÇIKLANINCA DOLAR FIRLADI

Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı sıralarda ise dolar son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar, TL karşısında 4,68 seviyesini de aşarak 4,69 seviyesine dayandı.

EKONOMİYİ YÖNETECEK BAKANLARIN İŞİMLERİ

Erdoğan'ın yeni kabinesinde ekonomiyi yönetecek bakanlar ise şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank



