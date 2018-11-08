FİNANS

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

DOVİZ HABERLERİ  | 08.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Rabobank'tan sonra Credit Suisse de doların düşmeye devam edeceğini öngördü. Credit Suisse dolar/TL'nin 2018 yılının sonuna doğru 5.10 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

Credit Suisse'e göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin 2018 sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor.

Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece Aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi spreadlerinin normalleşmesini işaret etti.

Mevorach, “Dolar/TL 'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü.” dedi.

Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm -ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 – 5.15 seviyesine gelebilir.

KAYNAK:BLOOMBERG

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eğer bunlar böyle söylüyorsa tam tersi olacaktır. yükselecektir.
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