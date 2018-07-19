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Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

DOVİZ HABERLERİ  | 19.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Merkez Bankası yıl sonu için beklenti anketini açıkladı. Ankette yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi.

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Temmuz ayına ilişkin Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Bir önceki ankette yüzde 12,28 olan yılsonu enflasyon tahmini, temmuz dönemi anketinde yüzde 13,88'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,54 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 oldu.

Dolar beklentisi 4.83’e çıktı

TCMB Beklenti Anketinde dolar öngörüsü de yükselişe geçti. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,58 TL iken, bu anket döneminde 4,83 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,78 TL ve 5,06 TL olarak gerçekleşti.

Yıl sonu cari açık öngörüsü 55 milyar dolar

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 54,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 50,6 milyar ABD Doları ve 50,3 milyar ABD Doları olarak kayıtlara geçti.

Büyüme beklentisi değişmedi: Yüzde 4.2

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 oldu.

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türkiye merkez bankası dolar beklenti

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