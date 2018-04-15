Yıldırım'dan dolar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım ekonomi ile ilgili son gelişmeleri yorumladı.

Yıldırım, partisinin Tuzla Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Batı yıllar sonra mazlumları hatırladı. Kimyasal silah saldırısı sonrası yapılan hareket geç kalmış bir hareketti. Ama yine de alçak katillere, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak, Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalan, masum insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yıldırım, bölgesel ortamın küresel havayı da olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Son haftadaki yaşadığımız gerilim, neredeyse 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Bunun da ekonomik sonuçları oldu" değerlendirmesini yaptı.

"SANKİ SADECE AK PARTİLİLER KRİZDEN ETKİLENECEK"

Yıldırım, "Geçen hafta İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizlerde de bazı dalgalanmalar oldu. Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor, bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye başladılar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden uzak muhalefet anlayışının Türkiye'de bir gelecek ifade etmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük" diye konuştu. Yıldırım, "Kurlar yükselse, enflasyon yükselse zil takıp oynacaklar. Ama yağma yok, Türkiye istikrar konusuna hakimdir, hükümetimiz de ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük" açıklamalarını yaptı.