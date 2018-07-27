Bir ülke daha ödemelerde Bitcoin'i kullanacak

Bitcoin’in adaptasyonu ile ilgili son haber Hindistan’dan gelirken, geçtiğimiz ay ülkedeki kripto para borsaları ile bankaların iletişimini kesen Hindistan, kripto paralara karşı tutumunu değiştirecek gibi görünüyor. Zira ülkedeki büyük bahis endüstrisinden gelir elde etmeyi planlayan yönetim, kripto paraların da bir ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini duyurdu.
Hindistan’ın Bitcoin ve kripto paralarla olan çalkantılı ilişkisi Hindistan Hukuk Komisyonu’nun aldığı son kararla başka bir boyuta taşındı. Ülkede spor oyunlarına bahis yapılıp yapılmaması büyük bir tartışma konusu olurken, hukuk komisyonu kripto paraların da diğer para birimleri ve kredi kartı gibi bu bahislerde kullanılabileceği kararına vardı.
Son günlerde ülkenin gündemini meşgul eden ve ülkenin popüler sporu kriket de dahil pek çok alan için online bahsin legal zemine oturtulması konusuna kripto paralar da dahil oldu. Hukuk komisyonunun resmi olarak yayınladığı raporda kripto paralar dijital ödeme yöntemleri arasında kullanışlı ve yasal geçerliliği olan bir ödeme seçeneği olarak tanıtıldı.
Raporda bu sözlere yer veriliyor;
Hindistan’da online spor bahis endüstrisinin yasak olmasına rağmen son polis operasyonu ile pek çok ünlü ismin ve politikacının da aralarında olduğu bir kesmin yasa dışı şekilde online bahis oynadığı ve bu şekilde kara para aklandığı ortaya çıkarılmıştı. Yasaklara rağmen ülkedeki bahis sektörünün durmaması ile birlikte Hindistan bu sektörü yasal zemine oturtarak endüstriden vergiler alarak gelir elde etme yolunda çalışmalarını başlattı.
Bu gelişme sonrasında ABD’li medya kanalı Quartz’a konuşan eşler arası kripto para borsası WazirX’in kurucusu Nischal Shetty Hindistan’ın aldığı kararla ilgili bu sözleri sarf etti;
Hindistan’da online spor bahis endüstrisinin yasak olmasına rağmen son polis operasyonu ile pek çok ünlü ismin ve politikacının da aralarında olduğu bir kesmin yasa dışı şekilde online bahis oynadığı ve bu şekilde kara para aklandığı ortaya çıkarılmıştı. Yasaklara rağmen ülkedeki bahis sektörünün durmaması ile birlikte Hindistan bu sektörü yasal zemine oturtarak endüstriden vergiler alarak gelir elde etme yolunda çalışmalarını başlattı.
Bu gelişme sonrasında ABD’li medya kanalı Quartz’a konuşan eşler arası kripto para borsası WazirX’in kurucusu Nischal Shetty Hindistan’ın aldığı kararla ilgili bu sözleri sarf etti;
Hindistan Merkez Bankası’nın talebiyle Bitcoin ve kripto paralara karşı baskının artması ile özgürlükleri sınırlanan kripto para tutkunları, endüstrinin regüle hale gelmesini ve rahat bir şekilde kripto para takası yapabilmeyi bekliyorlar.
Yayın saati itibariyle ülkede merkezi kripto para borsalarına para aktarımı gerçekleşemezken WazirX, Koinex Loop gibi eşler arası para transferi ile yürüyen borsalar halen aktif olarak işlem görüyor.
Hindistan Merkez Bankası’nın yasak kararı Yüksek Yargı tarafından reddedilmemiş ve bu kararın tekrardan 11 Eylül 2018’de ele alınması kararlaştırılmıştı. Bu tarihe kadar Hintli kullanıcılar eşler arası takas platformlarını kullanmaya devam edecekler. (Kripto Koin)
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