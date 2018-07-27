Bir ülke daha ödemelerde Bitcoin'i kullanacak

Bitcoin’in adaptasyonu ile ilgili son haber Hindistan’dan gelirken, geçtiğimiz ay ülkedeki kripto para borsaları ile bankaların iletişimini kesen Hindistan, kripto paralara karşı tutumunu değiştirecek gibi görünüyor. Zira ülkedeki büyük bahis endüstrisinden gelir elde etmeyi planlayan yönetim, kripto paraların da bir ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Hindistan’ın Bitcoin ve kripto paralarla olan çalkantılı ilişkisi Hindistan Hukuk Komisyonu’nun aldığı son kararla başka bir boyuta taşındı. Ülkede spor oyunlarına bahis yapılıp yapılmaması büyük bir tartışma konusu olurken, hukuk komisyonu kripto paraların da diğer para birimleri ve kredi kartı gibi bu bahislerde kullanılabileceği kararına vardı.

Son günlerde ülkenin gündemini meşgul eden ve ülkenin popüler sporu kriket de dahil pek çok alan için online bahsin legal zemine oturtulması konusuna kripto paralar da dahil oldu. Hukuk komisyonunun resmi olarak yayınladığı raporda kripto paralar dijital ödeme yöntemleri arasında kullanışlı ve yasal geçerliliği olan bir ödeme seçeneği olarak tanıtıldı.