FİNANS

Bitcoin madencilik toplam geliri 14 milyar dolara ulaştı

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 26.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Tüm zamanların en üst seviyesine dayanan Bitcoin madenciliği geliri, Coin Metrics verilerine göre 14 milyar doları kırdı.

Bitcoin madencilik toplam geliri 14 milyar dolara ulaştı

Coin Metrics’in verilerine göre, Bitcoin’in 10 yılı aşkın tarihinde elde edilen madencilik geliri, 14 milyar doları aştı. Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirin 5 milyar doları geçmesi, sekiz yıl almıştı. Bu rakama tekrar ulaşmak ise sadece sekiz ay sürdü. Gelir, 2018 yılının Ağustos ayında 10 milyar dolara çıktı. Madenciler arasındaki rekabet ile Bitcoin madenciliği daha az karlı hale gelse de, madenciler hala her zamankinden daha fazla kazanıyor.

2013 yılından itibaren madencilik gelirlerindeki artış grafiği;

bitcoin-tablo1

Hash oranındaki tüm zamanlı artış grafiği ise şöyle;

bitcoin-tablo2

Bu doğrultuda, hash oranı artışına paralel olarak zorluk derecesinde de artış gerçekleşiyor. Blok bulunma hızının artmasıyla zorluk derecesi artıyor ve çözüm için daha fazla zamana ihtiyaç duyuluyor. Zorluk derecesi arttıkça kazılan coin miktarında azalma bekleneceğinden, coin arzında düşüş olması beklenebilir. Bu sebeple talep fazlasıyla karşılaşılması durumunda bitcoin fiyatında artış gözlemlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Aksi bir durumda, arzın taleple örtüşmesi hatta arz fazlasının kalması halinde fiyatlarda geri çekilme durumu söz konusu. Bu sebeple, hash oranı hızının piyasa dengesiyle birlikte değerlendirilmesinde yarar görülüyor.

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Kripto Para Çevirici

 

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