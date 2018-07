Blockchain nedir?

Bu linke de göz atmanızda fayda var: 5 Maddede Geleceğin Teknolojisi Blockchain

Blockchainin Dezavantajları Nelerdir?

Yüksek elektrik tüketimi

Blokchainin dikkate değer bir dezavantajı yüksek elektrik tüketim maliyetidir. Herhangi bir merkezi veri tabanı olmadığı için ağ her an milyonlarca farklı lokasyonda aktif olarak çalışır ve her bir lokasyondaki birim zincire yeni bir halka eklemek için çalışır. Bu da ciddi bir işlemci gücü gerektirir yani çok yüksek miktarda elektrik tüketimi. Bu enerji tüketimi o kadar yüksektir ki sadece Bitcoin ağının yıllık enerji tüketimi mevcut verilere göre Türkmenistan’ın yıllık elektrik tüketimi ile başabaştır. Yüzlerce çeşit kripto para olduğunu düşünürsek blockchain teknolojisi kullanan tüm paraların yıllık elektrik tüketimi onlarca ülkenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelmektedir.

Ağa hükmeden bireyler

Blokchain ağındaki işlemler çoğunluğun kanaati doğrultusunda onaylanıp reddedildiği için tek bir kullanıcı ya da grup büyük işlemci gücü kullanarak ağı domine ettiğinde bu ağdaki veriler üzerinde değişiklik yapılabilmesini olanaklı kılar. Bu da ağda azınlıkta olduğundan habersiz birçok kullanıcının aleyhine işlem yapılması, bu işlemlerde kötü yönde etkilenmeleri anlamına gelir.