Blockchain nedir?

Verilerin tek merkezde toplandığı veritabanından farklı olarak blockchain tek merkezde toplanmaz ya da belirli bir kişi tarafından yönetilmez. Bunun yerine aynı anda birçok bilgisayar üzerinde saklanabilir ve isteyen herkes bu blokchainin bir kopyasını elinde bulundurabilir. Daha da iyisi, blok doğrulama sistemi kimsenin kayıtları bozmasına izin vermez. Blok zincirindeki eski işlemler sonsuza dek korunur ve yeni hareketler blok zincirine geri döndürülemez şekilde eklenir. Ağdaki herkes bu kayıt defterini kontrol edebilir ve aynı işlem geçmişini herkesin gördüğü şekilde görebilir. Şeffaftır – ağdaki verinin tamamı herkese açıktır.

Bozulmaz – ağdaki en ufak bir veriyi değiştirmek bile milyonlarca kullanıcının çoğunluğunun onayını gerektirdiği için bozulmaz, yozlaşmaz.

Blokchainin sunmuş olduğu bu bağımsız, şeffaf ve kalıcı ortam bu teknolojiyi kullanan Bitcoin’in doğuşunu sağlamıştır. Bitcoin’in benimsenmesi ve talep görmesinin ardından yüzlerce farklı kripto para blockchain teknolojisini kullanarak üretilmiştir. Örneğin Ethereum, Ohm Coin, MorningStar Coin, Doge Coin ve aklınıza gelebilecek tüm kripto paralar blockchain teknolojisini kullanmaktadır.

Bu linke de göz atmanızda fayda var: 5 Maddede Geleceğin Teknolojisi Blockchain Blockchainin Dezavantajları Nelerdir? Yüksek elektrik tüketimi Blokchainin dikkate değer bir dezavantajı yüksek elektrik tüketim maliyetidir. Herhangi bir merkezi veri tabanı olmadığı için ağ her an milyonlarca farklı lokasyonda aktif olarak çalışır ve her bir lokasyondaki birim zincire yeni bir halka eklemek için çalışır. Bu da ciddi bir işlemci gücü gerektirir yani çok yüksek miktarda elektrik tüketimi. Bu enerji tüketimi o kadar yüksektir ki sadece Bitcoin ağının yıllık enerji tüketimi mevcut verilere göre Türkmenistan’ın yıllık elektrik tüketimi ile başabaştır. Yüzlerce çeşit kripto para olduğunu düşünürsek blockchain teknolojisi kullanan tüm paraların yıllık elektrik tüketimi onlarca ülkenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelmektedir. Ağa hükmeden bireyler Blokchain ağındaki işlemler çoğunluğun kanaati doğrultusunda onaylanıp reddedildiği için tek bir kullanıcı ya da grup büyük işlemci gücü kullanarak ağı domine ettiğinde bu ağdaki veriler üzerinde değişiklik yapılabilmesini olanaklı kılar. Bu da ağda azınlıkta olduğundan habersiz birçok kullanıcının aleyhine işlem yapılması, bu işlemlerde kötü yönde etkilenmeleri anlamına gelir.

Bir blok zinciri, yürütülen tüm şifreleme işlemleri ile ilgili genel muhasebecidir. ‘Tamamlanan’ bloklara yeni bir kayıt seti eklendiğinden sürekli büyüyor. Bloklar, blok zincirine doğrusal, kronolojik bir sırada eklenir. Her düğüm (bilgisayar Bitcoin ağına, işlemleri onaylama ve aktarma görevini yerine getiren bir istemci kullanarak bağlanır), Bit zinciri ağına katıldığında otomatik olarak indirilen blok zincirinin bir kopyasını alır. Blockchain, genesis bloğundan en son tamamlanmış bloğa doğru adresler ve bunların bakiyeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahiptir. Blokchain, sadece finansal işlemleri değil, hemen hemen her şeyin değerini kaydetmek üzere programlanabilen ekonomik işlemlerin bozulmaz bir sayısal defteridir. Blockchain Nasıl Çalışır? Bir bilgisayar ağı üzerinden binlerce defa kopyalanan bir elektronik tabloyu hayal edin. Ardından, bu ağın bu e-tabloyu düzenli olarak güncelleyecek şekilde tasarlandığını ve blok zincirinin her yerden her zaman ulaşılabileceğini düşünün. Bir blockchainde tutulan bilgiler ortaktır ve sürekli olarak mutabık kılınan bir veritabanı olarak bulunur. Bu açık yararları olan ağın kullanılmasının bir yoludur. Bloknot veritabanı herhangi bir yerde depolanmaz, yani tuttuğu kayıtlar genel olarak kamuya açıktır ve kolayca doğrulanabilir. Bir hacker’ın bozabilmesi için bu bilgilerin hiçbir merkezi versiyonu mevcut değildir. Aynı anda milyonlarca bilgisayardan barındırılan verilere internetteki herkes erişebilir.

Blok zinciri, Bitcoin’in ana teknolojik yeniliği olarak görülüyor çünkü ağdaki tüm işlemlerin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bir blok, son işlemlerin bir kısmını veya tamamını kaydeden bir blok zincirinin ‘güncel’ parçasıdır ve tamamlandıktan sonra blok zincirine kalıcı veritabanı olarak girer. Bir blok tamamlandığı her sefer yeni bir blok oluşturulur. Blokçıda sayısız blok var. Peki bloklar rastgele bir blokçıda mı? Hayır, birbirlerine (bir zincir gibi) doğru çizgisel, kronolojik sırayla bağlanırlar ve her blok bir önceki bloğun bir karması içermektedir. Klasik bankacılığı benzetme olarak kullanmak için, blokçu bankacılık işlemlerinin tam geçmişi gibidir. Bitcoin işlemleri bankacılık işlemlerine sadece kronolojik olarak bir blokçık içine girilir. Bu arada bloklar bireysel banka dekontlarına benzemektedir. Bitcoin protokolüne dayalı olarak, blok zinciri veritabanı, bir sisteme katılan tüm düğümler tarafından paylaşılır. Blok zincirinin tam kopyası, yürütülen her Bit-pass işleminin kayıtlarına sahiptir. Bu, geçmişte herhangi bir noktada belirli bir adrese ne kadar değerde ait olduğu gibi gerçekler hakkında fikir verebilir.

Sürekli büyüyen blockchain boyutu, depolama ve senkronizasyon gibi konulardan dolayı bazıları tarafından bir sorun olarak görülüyor. Ortalama olarak her 10 dakikada bir madencilik yoluyla blok zincirine yeni bir blok eklenir. Blockchain Özellikleri – Yeni Web 3.0. Blockchain internet kullanıcılarına değer yaratma imkanı verir ve dijital bilgi doğrulamasını yapar. Peki bu ne gibi yenilikler getiriyor. Akıllı sözleşmeler Dağıtılmış defterler, belirtilen koşullar karşılandığında uygulanacak basit sözleşmelerin kodlamasını mümkün kılar. Ethereum, bu olasılığı gerçekleştirmek için özel olarak inşa edilmiş bir açık kaynak kodlu zincirleme projesidir. Ethereum, başlangıç ​​aşamasında, gerçekten de dünyada değişen bir ölçekte blok zincirlerin kullanışlılığını kaldıracak bir potansiyele sahiptir. Teknolojinin mevcut geliştirme düzeyinde akıllı sözleşmeler basit işlevleri yerine getirmek üzere programlanabilir. Örneğin, bir finansal enstrüman, blokchain teknolojisi ve Bitcoin’in ödemenin otomatikleştirilmesini sağlayan bazı kriterleri karşıladığında türev olarak ödenebilir.

Paylaşım ekonomisi Uber ve AirBnB gibi şirketler geliştikçe paylaşım ekonomisi zaten kanıtlanmış bir başarıdır. Bununla birlikte şu anda, bir gezinti paylaşım servisine çağrı yapmak isteyen kullanıcılar Uber gibi bir aracıya güvenmek zorundadırlar. Eşler arası ödemeleri etkinleştiren blokçu, taraflar arasında doğrudan etkileşime giden kapıyı açar – gerçekten merkezi olmayan bir paylaşım ekonomisi ortaya çıkar. Erken bir örnek olan OpenBazaar, bir eşler arası eBay yaratmak için blockchain kullanır. Uygulamayı bilgisayar cihazınıza indirin, işlem bedellerini ödemeden OpenBazzar sağlayıcılarıyla işlem yapabilirsiniz. Protokolün “kurallara aykırı” etik değerleri, kişisel itibarı işletme etkileşimleri için eBay’da olduğundan daha önemli olacak demektir. Crowdfunding Kickstarter ve Gofundme gibi Crowdfunding girişimleri, ortaya çıkan eşler arası ekonomi için önceden çalışmalar yapıyor. Bu sitelerin popülerliği, insanların ürün geliştirmede doğrudan bir söz sahibi olmalarını istediğini gösteriyor. Blockchain, potansiyel olarak kalabalık kaynaklı girişim sermayesi fonları yaratarak, bu ilgiyi bir sonraki seviyeye taşıyor.

2016’da, Ethereum merkezli DAO (Merkezi Olmayan Özerk Kuruluş) gibi bir deney, iki aydan biraz fazla bir sürede şaşırtıcı 200 milyon USD’lik bir artış sağlamıştır. Katılımcılar “DAO koinleri” satın alarak akıllı sözleşme risk sermayesi yatırımlarında oy kullanmalarını sağladı (oy verme güçleri sahip oldukları DAO sayısıyla orantılıydı). Müteakip bir proje kaynağı kesilmesi, projenin feci şekilde sonuçsuz kalması ve doğru ön inceleme yapılmadan başlatıldığını kanıtladı. Ne olursa olsun DAO deneyinde, blockchain “yeni bir ekonomik işbirliği paradigması”nı başlatma potansiyeline sahip olduğu göstermiş oldu.



Yönetim Sonuçları tamamen şeffaf ve halka açık hale getirmek suretiyle, dağıtılmış veri tabanı teknolojisi seçime tam saydamlık kazandırabilir veya başka türlü anketleri de alabilir. Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeler otomatikleştirmek için sürece yardımcı olur. Uygulama, Tahsis Odası, örgütsel karar vermenin blok zincirde gerçekleşmesini sağlar. Uygulamada, bu, dijital varlıkları, sermaye veya bilgileri yönetirken şirket yönetişimi tamamen şeffaf ve doğrulanabilir olduğu anlamına gelir.

Tedarik zinciri denetimi Tüketiciler giderek, şirketlerin etik kurallarının ürün hakkında yaptıkları gerçek olduğunu bilmek istiyorlar. Dağıtılmış defterler, satın aldığımız şeylerin arka planlarının orijinal olduğunu onaylamanın kolay bir yolunu sunar. Şeffaflık, bir ürün numarasına karşılık gelen, örneğin etik pırlanta, tarih ve konumun blok zincir tabanlı zaman damgası ile gelir. İngiltere merkezli Arz, bir dizi tüketici ürünü için tedarik zinciri denetimi sunar. Bir kaynak pilot projesi, Ethereum blok zincirini kullanarak, Japonya’daki Sushi restoranlarında satılan balıkların Endonezya’daki tedarikçileri tarafından sürdürülebilir olarak hasat edilmesini sağlar. Dosya saklama alanı İnternetteki dosya saklama alanını merkezi olmaktan kurtarmak, net faydalar getiriyor. Verileri ağ boyunca dağıtmak, dosyaların saldırıya uğramasına veya kaybolmasına karşı korur. Inter Planetary File System (IPFS), dağıtılmış bir web’in nasıl çalıştığı kavramsallaştırmayı kolaylaştırır. Bittorrent’in veriyi internetin etrafında taşıdığı şekilde, IPFS, merkezileştirilmiş istemci-sunucu ilişkilerine (yani mevcut web’e) duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tamamıyla merkeziyetçiliği olmayan web sitelerinden oluşan bir internet, dosya aktarımını ve akış zamanlarını hızlandıracak potansiyele sahiptir. Böyle bir gelişme sadece uygun değildir. Bu, şu anda aşırı yüklenmiş içerik yayınlama sistemleri için gerekli bir yükseltmedir.

Tahmin piyasaları Olasılığa ilişkin tahminlerin crowdsourcing’inin yüksek doğruluk derecesine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ortalama görüş görüşleri, yargıyı bozan incelenmemiş önyargıları iptal eder. Olay çıktılarına göre ödenen tahmini pazarlar zaten aktiftir. Blockchain, kuşkusuz önümüzdeki yıllarda başka uygulamaları bulacak bir “kalabalığın bilgeliği” teknolojisidir. Yine de, Beta’da, tahmini pazar uygulaması olan Augur, gerçek dünya olaylarının sonucuna ilişkin pazarlama teklifleri sunar. Katılımcılar, doğru tahminde bulunarak para kazanabilirler. Doğru sonuçta satın alınan hisse sayısı arttıkça, ödeme o kadar yüksek olur. Küçük bir fon taahhüdü ile bu işlem de halledilebilir. Internet of Things (IOT) – IoT nedir? IoT nedir? Elektronik cihazların belli tiplerinin ağ kontrollü yönetimi – örneğin bir depolama tesisindeki hava sıcaklığının izlenmesi. Akıllı sözleşmeler, uzaktan sistem yönetiminin otomasyonunu mümkün kılar. Yazılım, sensörler ve ağın bir bileşimi, nesneler ve mekanizmalar arasında veri alışverişini kolaylaştırır. Sonuç, sistem verimliliğini artırır ve maliyet izlemeyi geliştirir.

İmalatta, teknolojide ve telekomünikasyonda en büyük oyuncuların hepsi IoT baskınlığı için yarışıyor. Samsung, IBM ve AT & T’yi düşünün. Mevcut operatörler tarafından kontrol edilen mevcut altyapının doğal bir uzantısı olan IoT uygulamaları, mekanik parçaların tahmini bakımından veri analizine ve kitlesel ölçekli otomatik sistem yönetimine kadar her alana yönelecektir. Mahalle Mikrogridleri



Blok zincir teknolojisi mahalle mikrogridleri tarafından üretilen yenilenebilir enerjinin alım satımına olanak tanır. Güneş panelleri fazladan enerji ürettiğinde, Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeler otomatik olarak yeniden dağıtılır. IoT gerçek haline geldiği için benzer akıllı sözleşme otomasyonu uygulamaları birçok uygulamaya sahip olacak. Brooklyn’de bulunan Consensys, Ethereum için bir dizi uygulama geliştiren dünyadaki en önde gelen şirketlerden biridir. Ortaklaşa oldukları bir proje, Dağıtılmış enerji donanımı ile çalışan Etkileşimli Izgara (LO3) ‘dir. Halihazırda hazır ve çalışır durumda olan bir prototip proje, microgrid enerjisinin izlenmesini ve yeniden dağıtımını otomatikleştirmek için Ethereum akıllı sözleşmelerini kullanıyor. “Akıllı Şebeke” olarak adlandırılan bu, IoT işlevselliğinin erken bir örneğidir.

Kimlik yönetimi Web üzerinde daha iyi kimlik yönetimine kesinlikle ihtiyaç vardır. Kimliğinizi doğrulama yeteneği, çevrimiçi gerçekleşen finansal işlemlerin kilitlenmesidir. Bununla birlikte, web ticaretiyle birlikte gelen güvenlik riskleri için telafiler eninde sonunda eksiktir. Dağıtılmış defterler, kişisel belgelerinizi sayısallaştırma imkânınızla birlikte, bulunduğunuzu ispatlamak için gelişmiş yöntemler sunar. Güvenli bir kimliğe sahip olmak çevrimiçi etkileşimler için de önemlidir – örneğin paylaşım ekonomisinde. Sonuçta, iyi bir şöhret, çevrimiçi işlemleri gerçekleştirmek için en önemli koşuldur. Dijital kimlik standartlarının geliştirilmesi oldukça karmaşık bir süreçtir. Teknik zorluklar bir yana, evrensel bir çevrimiçi kimlik çözümü, özel kuruluşlar ve hükümet arasında işbirliği gerektirir. Buna, farklı ülkelerdeki yasal sistemlerde dolaşma ihtiyacı da eklenmeli ve sorun katlanarak zorlaşıyor. İnternetteki E-Ticaret, şu anda web üzerinde güvenli işlemler için SSL sertifikasına (küçük yeşil kilit) dayanıyor. Netki, blokçu için bir SSL standardı yaratmayı isteyen bir şirkettir. Yakınlarda 3.5 milyon $ ‘lık tohum turu yaptıklarını açıklayan Netki, 2017 yılının başında bir ürün lansmanı yapılmasını bekliyor.

AML ve KYC Kara paranın aklanması ve müşterinizin (KYC) uygulamalarının blok zincirine adapte edilmesi için güçlü bir potansiyele sahip olduğunun bilinmesi önemlidir. Halihazırda, finansal kuruluşlar, her yeni müşteri için çok yoğun emek gerektiren çok adımlı bir süreç gerçekleştirmelidir. KYC maliyetleri kurumlar arası müşteri doğrulaması yoluyla düşürülebilir ve aynı zamanda izleme ve analiz etkinliğini de artırabilir. Polycoin, işlemleri analiz etmeyi içeren bir AML / KYC çözümüne sahiptir. Şüpheli olarak tanımlanan işlemler uyum sorumlularına iletilir. Bir başka başlangıç ​​Tradle, Trust in Motion (TiM) adlı bir uygulama geliştiriyor. TiM, “KYC için Instagram” olarak nitelendirilen müşterilerin anahtar belgelerin anlık görüntüsünü çekmesine olanak tanır (pasaport, faturalardan fatura vb.). Banka tarafından doğrulandıktan sonra, bu veriler kriptografik olarak blokchainde saklanır. Veri yönetimi Bugün, kişisel verilerin karşılığında insanlar Facebook gibi sosyal medya platformlarını ücretsiz olarak kullanabilirler. Gelecekte kullanıcılar, çevrimiçi etkinliklerinin ürettiği verileri yönetebilecek ve satabilecek. Küçük kesirli miktarlarda kolayca dağıtılabileceği için, Bitcoin – ya da buna benzer bir şey – büyük olasılıkla bu tür işlemler için kullanılan para birimi olacaktır.