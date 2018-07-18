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Borsalarda Kazandıracak 6 Kural

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 18.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

Her gün borsalarda milyonlarca kullanıcı işlem yapıyor.

Borsalarda Kazandıracak 6 Kural

Kripto 2017 ile birlikte hayatımıza büyük ölçüde girdi ve artık neredeyse kripto paraları bilmeyen kalmadı. Kripto paralara ilginin artmasıyla beraber insanlar kripto borsalarında ticaret yapmaya başladı. Bu gün 600 milyar dolarlık market kapasitesine sahip olan kripto koinler her gün milyonlarca kullanıcının elinde el değiştiriyor. Tabi ki kazanmak kadar kaybetmenin de olduğu bu borsada kaybınızı aza indirecek 6 kuralı sizler için paylaşıyoruz.

Kural 1 : Duygusal davranmayın

Kimi kripto paralar gelecek vaadediyor olabilir, kimisinin rengi ve logosu hoşunuza gidiyor olabilir, kimisinin de topluluğu çok aktif olabilir. Bunların hiç birisi siz ticaretinizi yaparken sizi etkilememeli. Eğer uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız bu etmenler önemli olabilir ancak kısa süreli al-sat işlemlerinde duygusallığa yer yok.

Kural 2 : Kaybınızı kabul edin

Kazanmak kadar kaybetmenin de olduğu bu dünyada bir koinden zarar etmeye başladıysanız ve zararınız gittikçe artıyorsa duygusal davranmayı kenara bırakıp koinleri elden çıkartmalısınız. Uzun vadeli işlemlerde koin tekrardan eski seviyelerine gelebilir ancak kısa vadeli işlemlerde zararınızı kabul edip daha fazla zarar etmeden çıkmak sizin için en mantıklısı olacaktır. Ayrıca 7/24 borsayı takip edemeyeceğiniz için alış fiyatınızın belirli oranda altına düştüğü takdirde satış yapacak şekilde stop-loss emri girebilirsiniz. Böylelikle zararı en aza indirmiş olacaksınız. Unutmayın, bir koin %50 düşüş yaptığında tekrardan aldığınız seviyeye gelmesi için %100 yükselme yapması gerekir ki bu da gerçekten zor.

Kural 3 : Kârınızı alıp çıkın

Yatırım yaptınız ve yatırım yaptığınız koin beklediğiniz oranda kâr getirdi, daha fazla yükselir mi diye beklemek yerine ilk başta kafanızda olan seviyeye geldiğini gördüğünüzde satın. Kural 1’de de dediğimiz gibi, duygusallığı bir kenara bırakıp açgözlü olmaktansa istediğiniz kârı alıp çıkmak her zaman daha mantıklıdır. Unutmayın, sürekli yukarı yönlü hareket diye bir şey yoktur. Beklediğiniz kâr oranını yakaladığınızda fazla vakit geçirmemeye bakın.

Kural 4 : Psikolojik olarak kendinizi hazırlayın

Kripto borsası yedi gün yirmi dört saat, yılın üç yüz altmış beş günü işlem yapılabilen bir borsa. Bu nedenle tatil olması ya da sizin uyuyacak olmanız borsa anlamında bir şey değiştirmiyor. Bunu göz önüne alarak kâr yapabileceğinizi veya zarar edebileceğinizi sakın unutmayın ve kendinizi psikolojik olarak her iki duruma da hazırlayın. Ayrıca sabah uyandığınızda yüksek miktarlarda zarar ettiğinizi görmek istemiyorsanız stop-loss market emri kullanarak zararınızı azaltın. Kripto borsalarında işlem yaparken her zaman kazanan taraf olamayacağınızı da kabul edin.

Kural 5 : Başkalarının tavsiyeleriyle al-sat yapmayın

Kripto borsalarında işlem yapan insanlar bir koini satın aldıklarında genelde sosyal platformlarda o koinin reklamını yapmaya başlarlar. Bunun nedeni kendilerinin koini almış olması ve daha fazla dikkat çekerek daha fazla kişinin almasını sağlayarak fiyatı yükseltmeye çalışmak. O nedenle kimsenin tavsiyesi ile yatırım yapmayın, kendi analizlerinizi kendiniz yapın, grafikleri ve verileri okumayı öğrenin ve yatırım yapacağınız koini kendiniz belirleyin. Hatta ilk haftalarda direk yatırım yapmak yerine “yatırım yaptım” deyip koinin o anki piyasa değerlerini not edin ve sonraki günlerde ne seviyeye geldiğine bakarak kararlarınızın ne kadar doğru olduğunu kontrol edin. Unutmayın, büyük işlem yapıp çok para kazanan insanların mutlaka kendi taktikleri var.

Kural 6 : Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını yatırmayın

Kripto dünyasının en önemli kuralı bu kural diyebiliriz. O nedenle aslında sona sakladık, tüm bu yukarıdaki kuralları dikkate alıp uygulamaya başlamış olabilirsiniz ancak kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını yatırdığınız an tehlike çanları sizin için çalıyor diyebiliriz. Kredi çekerek, borç alarak, kredi kartı limitini doldurarak yapılan işlemler “yatırım” veya “ticaret” olmaktan çok “kumar” diye tabir ettiğimiz kavrama dahil oluyor. O nedenle kripto dünyasında işlem yaparken kaybetmeye hazır olduğunuz miktar ile işlem yapın. Daha sonrasında psikolojik olarak sorunlar yaşamamak ve ödeyemeyeceğiniz borçların altında kalmamak için bu kuralı sakın unutmayın. (Kripto Koin)

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