Brian Kelly: Bitcoin’deki Yükselme Eğilimi Göz Ardı Edilemez

Yıllık Hoover Enstitüsü Para Politikası Konferansı'nda konuşan Kelly, Bitcoin'in “ciddi bir pazar” olduğunu söyledi. Önceki yıllarda, ana akım finansal konferanslarda kripto-para birimi ile ilgili tartışmalarının nadiren gerçekleştiğine vurgu yapan Kelly, son dönemdeki konferanslarda ise en çok konuşulan konunun Bitcoin olduğuna işaret etti.

Kelly'ye göre, kripto koin piyasası artık kripto tutkunları tarafından doldurulmuş bir niş pazar değil. Ana sermaye piyasası yönünü Bitcoin'e yöneltiyor, ve kripto para market hacminin 460 milyar dolara ulaşması da bunun bir göstergesi.

BKCM CEO'su ayrıca, Goldman Sachs’ın Bitcoin pazarına yönelik son hareketlerini, kriptonun büyüklüğündeki üretken yükselişin bir başka kanıtı olarak gösterdi. Ünlü Wall Street bankası kısa bir süre sonra Bitcoin ve Bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını duyurmuştu. Bu plan dahilinde Goldman Sachs, kripto para birimi ticaretine katılacak ilk Wall Street firmasını konumuna erişecek. Buna ek olarak New York Menkul Kıymetler borsası da Bitcoin vadeli işlemlerine olan ilgisini açıkça belli etti. Yakın süre içerisinde rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen yeni Wall Street bankaları ile ilgili haber almamız da şaşırtıcı olmaz.

SEC gibi regülatörlerin son hamlelerini de değerlendiren Kelly, altcoinlere yönelecek menkul kıymet davalarının da yatırımcıları Bitcoin’e daha fazla yönelteceğini düşünüyor.



