Coinbase CTO’su: 'Bu Daha Başlangıç'

Çoğunluğun aksine bu rakamların gerçekten de kripto piyasasının davetkar olduğunu gösterdiğine inananlar da var. Hatta bir kullanıcı kişilerin kripto mal varlıklarını ellerinde tutmalarının en mantıklı hareket olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

Yine de çoğu kişi yüzde 8’lik kripto kullanım oranını ve Srinivasan’ın kripto kullanımıyla akıllı telefon kullanımı arasında kurduğu ilişkiyi sorguladı.

Araştırma Amerika’lıların Kripto Hakkındaki Fikirlerini Ortaya Koyuyor

Finder’ın 2,001 Amerika’lıyla yaptığı ankete göre Amerika’lıların yüzde 8’den daha azı kripto kullanıyor gibi gözüküyor.

Finder anketi Amerika’lıların kriptoya karşı tutumlarına dair ilginç durumları ortaya çıkardı. Henüz kriptosu olmayanların yalnızca yüzde 7,76’sı gelecekte almayı düşünüyor. Almamaları için sunulan sebepler içinde ilgilenmemek, çok riskli bulmak ve anlaşılması güç görmek bulunuyor. Dahası, bazıları balonun patlamasını beklediklerini söylerken bazıları ise kripto kullanmanın zorluklarından söz etti ve diğerleri de çok fazla ödeme olduğuna inanıyor.