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Coinbase CTO’su: 'Bu Daha Başlangıç'

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 17.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Coinbase CTO’su Balaji Srnivasan Twitter’da yazdıklarıyla ortalığı ateşe verdi. Tweetinde, dünyada yetişkinlerinin yüzde 63’ünde akıllı telefon varken kripto kullananların oranı Amerika’da yüzde 8 ve dünya genelinde ise yüzde 1’in altında olduğunu belirten Balaji, bu verilerin de şuanki kullanıcı sayısının 60 katı kadar bir kullanıcı potansiyeli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Coinbase CTO’su: 'Bu Daha Başlangıç'

Çoğunluğun aksine bu rakamların gerçekten de kripto piyasasının davetkar olduğunu gösterdiğine inananlar da var. Hatta bir kullanıcı kişilerin kripto mal varlıklarını ellerinde tutmalarının en mantıklı hareket olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

Yine de çoğu kişi yüzde 8’lik kripto kullanım oranını ve Srinivasan’ın kripto kullanımıyla akıllı telefon kullanımı arasında kurduğu ilişkiyi sorguladı.

Araştırma Amerika’lıların Kripto Hakkındaki Fikirlerini Ortaya Koyuyor

Finder’ın 2,001 Amerika’lıyla yaptığı ankete göre Amerika’lıların yüzde 8’den daha azı kripto kullanıyor gibi gözüküyor.

Finder anketi Amerika’lıların kriptoya karşı tutumlarına dair ilginç durumları ortaya çıkardı. Henüz kriptosu olmayanların yalnızca yüzde 7,76’sı gelecekte almayı düşünüyor. Almamaları için sunulan sebepler içinde ilgilenmemek, çok riskli bulmak ve anlaşılması güç görmek bulunuyor. Dahası, bazıları balonun patlamasını beklediklerini söylerken bazıları ise kripto kullanmanın zorluklarından söz etti ve diğerleri de çok fazla ödeme olduğuna inanıyor.

Yüzde 8’lik Kripto Sahipliği Sorgulandı

Birçok twitter kullanıcısı Amerika’da yüzde 8’lik kripto kullanımının inanması güç olduğunu söyledi ve hatta bazıları örneklerin gerçekleri yansıtmadığından şüpheleniyor.

Bazıları ise akıllı telefon kullanımının kriptoyla alakasını sorguladı. Amerika’lıların yüzde 60’ının loto bileti alacağını, çünkü biletler telefonla alınabiliyor diyenler bile oldu.

Bir kişi ise akıllı telefonlar ihtiyaçken kriptoların böyle olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde borsasında ADA, BAT, XLM, ZEC ve ZRX’i test etmeye başlayan Coinbase bir anda kripto para dünyasının gündemine oturmuştu. Coinbase’in bu kripto paralardan hangisini borsasına ekleyeceği ise halen belirsizliğini koruyor. (Kripto Koin)

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