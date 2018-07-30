Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kripto Para Mesajı

“SAYIN VLADİMİR PUTİN’LE KAPSAMLI VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK. İKİLİ TİCARET HACMİMİZ GEÇEN YIL 22 MİLYAR DOLAR CİVARINDA İDİ. MALUM BAZI PÜRÜZLER SEBEBİYLE BİR YAVAŞLAMA KAYDETMİŞTİ. PÜRÜZLER AŞILDI ŞİMDİ KARŞILIKLI OLARAK TİCARET, YATIRIM, NÜKLEER ENERJİ, TÜRK AKIMI, MİLLİ PARALARLA TİCARET YAPILMASI VE TURİZM ALANINDA GELİŞMELERİMİZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. HATTA BİLİYORSUNUZ RUSYA İLE ELEKTRONİK PARA NOKTASINDA DA BAZI DÜŞÜNCELERİMİZ VAR. AYNI ŞEYİ HİNDİSTAN DA DÜŞÜNÜYOR. YANİ ORALARDAN TURİSTLER TÜRKİYE’YE GELDİĞİ ZAMAN, O ORTAK PARAYI KULLANMAK SURETİYLE HARCAMA YAPABİLECEKLER.”

Türkiye’nin de BRICS ülkeleri arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’deki gelişmeler hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirirken, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiye de değindi;

Bunun yanı sıra bugün Güney Afrika’nın önemli merkezlerinden Johannesburg’da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ile olan ticaretler ilişkileri için elektronik para seçeneği üzerinde durulduğunu dile getirdi.

Politik baskılarla boğuşan Venezuela kendi kripto parasını yaratırken, İran da bu konuda adımlar atmaya kararlı görünüyor.

Erdoğan: BRICS’e Dahil Olmak İstiyoruz

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS ülkeleri, yükselmekte olan ekonomileri için çeşitli iş birliği anlaşmaları düzenleyerek ortak ekonomik kalkınma planları tasarlıyorlar.

BRICS ülkelerinden Rusya ve Hindistan’ın elektronik para birimi çıkarmayı vurguladığını belirten Erdoğan, zirve ülkelerine Türkiye’yi BRICS’e dahil etmeleri konusunda da bir çağrıda bulundu ve Çin’in genişleme politikasına değindi;



“ÖZELLİKLE ÇİN, “BEN GENİŞLEMEDEN YANAYIM” DİYOR. BAŞKA ÜLKELERİ DE BU PLATFORMA KATMA DÜŞÜNCELERİ OLDUĞUNU GÖRDÜM. KAPALI DEĞİLLER. BU 5 ÜLKE İLE G-20’DE BERABERİZ. TEMENNİ EDERİM Kİ BİZİ BURAYA ALACAK ADIMI ATARLAR. BİZ DE BRICS’TE YERİMİZİ ALIRIZ. BİZİ DE DAHİL EDERLERSE PLATFORMUN YENİ ADI BRICST OLUR.”

Daha önce de MHP’li ekonomist ve milletvekili ve Ahmet Kenan Tanrıkulu Türkiye’nin kendi kripto parasını çıkarması yönünde çağrıda bulunmuş, yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Türkiye’nin blockchain teknolojisini araştırdığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu. (Kripto Koin)