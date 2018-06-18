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EOS’un Güvenlik Açığını Yakalayan Yazılımcı 120 Bin Dolar Kazandı!

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 18.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Siber güvenlik uzmanı Guido Vranken EOS’un düzenlediği güvenlik açığı ödül programında 12 hata buldu.

EOS’un Güvenlik Açığını Yakalayan Yazılımcı 120 Bin Dolar Kazandı!

Bounty platformu HackerOne’ı kullanan EOS’un kurucu şirketi Block.one kendi ana ağındaki hataların keşfedilmesi için 31 Mayıs 2018’de bir program yayınladı. Hollandalı Vranken ise şimdiye dek keşfettiği güvenlik açıkları ile 120 bin doların üzerinde ödül kazandı.

EOS platformunda güvenlik açığı keşfetmenin ödülü hata başına 10,000 dolar olarak belirlenmiş durumda. Teknoloji haber kaynağı ZDNet’te raporlandığı üzere Vranken’in performansından etkilenen EOS ekibi Vranken’e ekibe katılması için kalıcı bir iş teklif etti. Vranken’in teklifi kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.
Hollandalı şimdiye kadar Hackerone üzerinden Twitter, Tor, OpenSSL, Dropbox, Python, Yahoo!, Slack, Trello ve HackerOne da dahil olmak üzere 92 güvenlik açığını keşfetmiş durumda.
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash’in ardından 12 milyar dolarlık market hacmi ile en yüksek market hacmine sahip 5. koin olan EOS, Ethereum gibi blockchain üzerinde programlamayı mümkün kılıyor.

2 Haziran’da kendi blockchain ağını yayına alan EOS 1 Haziran 2017’de başlattığı ICO dönemini 1 sene sonra tamamlamış ve bu süre boyunca 4 milyar doların üzerinde yatırım toplamıştı.
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