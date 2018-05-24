FİNANS

Goldman Sachs’tan Bitcoin’e Güvenoyu

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 24.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Bitcoin’in güvenilir olduğunu düşünüyor. New York Times’ta geçtiği üzere, Goldman Sachs Bitcoin satın alımına yönelik bir ekip de kuruyor.

Goldman Sachs’tan Bitcoin’e Güvenoyu

Yatırım bankasını Wall Street'teki rakiplerinden ayıran bir hareketle Goldman, başlangıçta vadeli Bitcoin işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli kontratlar ile ticarete başlayacak.

Karar hakkında konuşan Goldman Sachs yöneticisi Rana Yared, bankanın müşteri talepleriyle doğrultusunda bu kararı aldığını kamuoyuna açıkladı.

“Müşterilerimizden sürekli olarak duyduğumuz Bitcoin satın almak istiyorum, vadeli Bitcoin opsiyonuna sahip olmak istiyorum gibi talepler sonrasında bu alternatif varlık ile işlemleri başlatmaya karar verdik.”

“...Bu bizim farkında olmadığımız bir risk içermiyor, burada sadece yüksek risk olduğunu kabul edip ona göre hareket etmeliyiz.”

Rana, “Goldman Bitcoin'nin bir dolandırıcılık olmadığı sonucuna vardı” diye sözlerini tamamlıyor. Goldman’ın rakiplerinden JPMorgan CEO’su ise Bitcoin’in dolandırıcılık oldığı yönündeki açıklaması ile gündeme gelmişti.

Goldman Sachs’ın Bitcoin’e artan iştahı ile birlikte Wall Street’te yeniden gündeme gelen Bitcoin, New York Menkul Kıymetler Borsasının da radarına girdi. Zira, The Wall Street Journal’da geçtiği üzere New York Menkul Kıymetler Borsası da tıpkı Goldman Sachs gibi vadeli Bitcoin işlemlerini olanaklı kılarak yeni bir ekibi tamamen bu işe adamayı planlıyor.

Nisan ayı içerisinde yüzde 30’un üzerinde değer kazanan Bitcoin, şu sıralar XXX dolar seviyelerinden işlem görüyor.


PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Nokia Blockchain İle Kullanıcılara Verilerini Satma Opsiyonu TanıyacakNokia Blockchain İle Kullanıcılara Verilerini Satma Opsiyonu Tanıyacak
Twitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne ÇıkardıTwitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne Çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kripto dpara Bitcoin finans

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Brian Kelly: Bitcoin’deki Yükselme Eğilimi Göz Ardı Edilemez

Brian Kelly: Bitcoin’deki Yükselme Eğilimi Göz Ardı Edilemez

Ripple Xpring ile Yetenekli Girişimcileri Ripple Ağına Katacak

Ripple Xpring ile Yetenekli Girişimcileri Ripple Ağına Katacak

IBM Stellar Üzerinden Çevre Dostu Kripto Para Yaratıyor

IBM Stellar Üzerinden Çevre Dostu Kripto Para Yaratıyor

Twitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne Çıkardı

Twitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne Çıkardı

Nokia Blockchain İle Kullanıcılara Verilerini Satma Opsiyonu Tanıyacak

Nokia Blockchain İle Kullanıcılara Verilerini Satma Opsiyonu Tanıyacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.