Goldman Sachs’tan Bitcoin’e Güvenoyu

Yatırım bankasını Wall Street'teki rakiplerinden ayıran bir hareketle Goldman, başlangıçta vadeli Bitcoin işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli kontratlar ile ticarete başlayacak.

Karar hakkında konuşan Goldman Sachs yöneticisi Rana Yared, bankanın müşteri talepleriyle doğrultusunda bu kararı aldığını kamuoyuna açıkladı.

“Müşterilerimizden sürekli olarak duyduğumuz Bitcoin satın almak istiyorum, vadeli Bitcoin opsiyonuna sahip olmak istiyorum gibi talepler sonrasında bu alternatif varlık ile işlemleri başlatmaya karar verdik.”

“...Bu bizim farkında olmadığımız bir risk içermiyor, burada sadece yüksek risk olduğunu kabul edip ona göre hareket etmeliyiz.”

Rana, “Goldman Bitcoin'nin bir dolandırıcılık olmadığı sonucuna vardı” diye sözlerini tamamlıyor. Goldman’ın rakiplerinden JPMorgan CEO’su ise Bitcoin’in dolandırıcılık oldığı yönündeki açıklaması ile gündeme gelmişti.

Goldman Sachs’ın Bitcoin’e artan iştahı ile birlikte Wall Street’te yeniden gündeme gelen Bitcoin, New York Menkul Kıymetler Borsasının da radarına girdi. Zira, The Wall Street Journal’da geçtiği üzere New York Menkul Kıymetler Borsası da tıpkı Goldman Sachs gibi vadeli Bitcoin işlemlerini olanaklı kılarak yeni bir ekibi tamamen bu işe adamayı planlıyor.

Nisan ayı içerisinde yüzde 30’un üzerinde değer kazanan Bitcoin, şu sıralar XXX dolar seviyelerinden işlem görüyor.