Haftalık kripto para analizi

ABD Bakanlık Müsteşarı’nın BTC ve Libra açıklamalarıyla başlayan bu süreç, SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kararına kadar varan bir yolculuğa sahip. Yoğun tempoda geçen haber akışları arasında kripto para piyasasını epeyce meşgul edecek gelişmeler yaşanmıştır. Bu akışların içesinde, hafta sonuna kadar yatay eksende ilerleyen birimler, 16 Eylül Suudi Krallığı’ndaki drone petrol saldırısının ardından kısa süreli düşüşe geçse de, BTCUSD hariç diğer birimlerin çoğu, hafta sonundan itibaren kademeli olarak yükselişine devam etmiştir. Bu kapsamda, yükselişe neden olan haberler arasında Facebook Yöneticisi’nin Libra’nın devletlere rakip olmayacağıyla ilgili yaptığı ılımlı açıklamalar; AB’nin EuroCoin hamlesi; Hırvatistan’ın Kripto POS cihazı Adeo’yu devreye sokması; Wells Fargo’nun kendi kripto parasını çıkartmaya hazırlanması; Chicago Ticaret Borsası’nın (CME Group) BTC vadeli işlemlerinin 10K’ye çıkartılması için başvuruda bulunması ve ECB Genel Başkanı Mario Draghi ve bu yılki görevini üstlenecek Christine Lagarde ile “kamuya açık dijital para birimi” nin oluşturulmasını tartışması sayılabilir. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’nin Libra hakkında “ödeme sistemlerimizi nasıl geliştireceğimiz üzerine düşünmeye yol açtı” söylemleri kripto para piyasasının rahatlatıcı etmenleri arasında görülmüştür.

Uluslararası ölçekte yaşanan bu olumlu gelişmeler neticesinde altcoinler atağa kalkmıştır. Bu kapsamda, BTC’nin yatay eksende ilerlemesinin önemli nedenlerinden biri SEC kararı öncesi yatırımcısının alış-satışta kararsız olması ve bu durumun Libra gerginliğiyle perçinlenmesi olarak görülebilir. Böylelikle BTC konusunda kararsız kalan yatırımcı altcoinlere yönelerek, bu coinlerde fiyat artışlarına sebebiyet vermiş olabilir. 18 Eylül 2019 tarihinde ise sabah saatlerinde yükselişine devam eden altcoinler öğle saatlerinden sonra bir miktar geri çekilmiştir. Bu çekilmenin ardında ise kar realizasyonları ile Libra önlem haberinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Kripto paralarda yaşanan bu salınımın ardında, Almanya’dan gelen “dijital paraların itibari paralara alternatif olarak sunulmasının engellenmesi” açıklamaları Facebook’a ithafen alınmak istenen önlemler çerçevesinde algılanmış ve yatırımcı, kripto paralardaki risk unsurunun artması düşüncesiyle bir miktar satışta bulunmuştur. Gelişmenin akabinde ise aynı düşünceyle yatırımcı, altcoinlerde gerçekleştirdiği yönelimlere devam etmiş gibi gözüküyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki günlerde kripto paralarda dikkat edilebilecek seviyeleri mynet okurları için listeledik.

BTCUSD 11-18 Eylül aralığında geçen son bir haftayı yatay eksende geçiren BTCUSD’nin gün içerisinde 10131.0 destek seviyesini test ettiği görülüyor. 4 saatlik grafikte 20MA(hareketli ortalama) seviyesinin altında bulunan birim için test ettiği destek seviyesi satışların devamlılığını ölçümlemek adına önem arz etmektedir. Desteğin olası aşağı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 9943.46 ve 9711.42 seviyeleri takip edilebilir. 9711.42 desteğinin altında gelebilecek kapanışlarda ise dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Öte yandan, alışların baskın çıkması üçgen formasyonun ve 20MA’nın yukarı yönlü kırılması durumunda direnç seviyelerinin takibi güncelliğini koruyacaktır. Yukarı yönlü oluşabilecek hareketlerde ise sırasıyla 10314.6, 10575.7 ve 10908.3 dirençlerinin takip edilebileceğini düşünüyoruz. Direnç Seviyeleri; 10318.55 10585.55 10925.67

Destek Seviyeleri; 10131.0 9943.46 9711.42 ETHUSD Yukarı yönlü oluşturduğu kanal içerisindeki seyrini devam ettiren ETHUSD’de gün içerisinde 216.17 seviyesinin periyodik olarak test edildiğini gözlemliyoruz. Aşırı alım bölgesinde ilerleyen birimde belirtilen direncin kırılması durumunda, sırasıyla 227.97 ve 242.17 seviyelerine kadar ivmelenme görülmesi olasıdır. Ancak, güçlü direncin aşılamaması durumunda aşağı yönlü salınım gerçekleşebileceğinden 204.68 destek seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir. Bu durumda, 204,68 desteği satışların devamlılığını ölçümlemek adına önemli bir gösterge olacak ve destek seviyelerinin takibi güncel duruma gelecektir.