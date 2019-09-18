FİNANS

Haftalık kripto para analizi

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 18.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

11-14 Eylül 2019 tarihinde, LTCUSD hariç, diğer kripto paralarda yatay eksenli ilerleme yaşanmış, 14 Eylül’den sonra altcoinler pozitif ayrışarak yükselişe geçmiştir. BTCUSD’de ise tüm hafta boyu devam edecek 10100-10500 bant aralığındaki ilerleyiş belirtilen tarihten itibaren geçerliliğini korumuştur. Nadir görülen bu durumun açığa çıkmasında etkili olan teknik unsurlar kadar çalkantılı geçen temel unsurların da rol oynadığı düşünülmektedir.

Haftalık kripto para analizi

ABD Bakanlık Müsteşarı’nın BTC ve Libra açıklamalarıyla başlayan bu süreç, SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kararına kadar varan bir yolculuğa sahip. Yoğun tempoda geçen haber akışları arasında kripto para piyasasını epeyce meşgul edecek gelişmeler yaşanmıştır. Bu akışların içesinde, hafta sonuna kadar yatay eksende ilerleyen birimler, 16 Eylül Suudi Krallığı’ndaki drone petrol saldırısının ardından kısa süreli düşüşe geçse de, BTCUSD hariç diğer birimlerin çoğu, hafta sonundan itibaren kademeli olarak yükselişine devam etmiştir. Bu kapsamda, yükselişe neden olan haberler arasında Facebook Yöneticisi’nin Libra’nın devletlere rakip olmayacağıyla ilgili yaptığı ılımlı açıklamalar; AB’nin EuroCoin hamlesi; Hırvatistan’ın Kripto POS cihazı Adeo’yu devreye sokması; Wells Fargo’nun kendi kripto parasını çıkartmaya hazırlanması; Chicago Ticaret Borsası’nın (CME Group) BTC vadeli işlemlerinin 10K’ye çıkartılması için başvuruda bulunması ve ECB Genel Başkanı Mario Draghi ve bu yılki görevini üstlenecek Christine Lagarde ile “kamuya açık dijital para birimi” nin oluşturulmasını tartışması sayılabilir. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’nin Libra hakkında “ödeme sistemlerimizi nasıl geliştireceğimiz üzerine düşünmeye yol açtı” söylemleri kripto para piyasasının rahatlatıcı etmenleri arasında görülmüştür.

Uluslararası ölçekte yaşanan bu olumlu gelişmeler neticesinde altcoinler atağa kalkmıştır. Bu kapsamda, BTC’nin yatay eksende ilerlemesinin önemli nedenlerinden biri SEC kararı öncesi yatırımcısının alış-satışta kararsız olması ve bu durumun Libra gerginliğiyle perçinlenmesi olarak görülebilir. Böylelikle BTC konusunda kararsız kalan yatırımcı altcoinlere yönelerek, bu coinlerde fiyat artışlarına sebebiyet vermiş olabilir. 18 Eylül 2019 tarihinde ise sabah saatlerinde yükselişine devam eden altcoinler öğle saatlerinden sonra bir miktar geri çekilmiştir. Bu çekilmenin ardında ise kar realizasyonları ile Libra önlem haberinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Kripto paralarda yaşanan bu salınımın ardında, Almanya’dan gelen “dijital paraların itibari paralara alternatif olarak sunulmasının engellenmesi” açıklamaları Facebook’a ithafen alınmak istenen önlemler çerçevesinde algılanmış ve yatırımcı, kripto paralardaki risk unsurunun artması düşüncesiyle bir miktar satışta bulunmuştur. Gelişmenin akabinde ise aynı düşünceyle yatırımcı, altcoinlerde gerçekleştirdiği yönelimlere devam etmiş gibi gözüküyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki günlerde kripto paralarda dikkat edilebilecek seviyeleri mynet okurları için listeledik.

BTCUSD

11-18 Eylül aralığında geçen son bir haftayı yatay eksende geçiren BTCUSD’nin gün içerisinde 10131.0 destek seviyesini test ettiği görülüyor. 4 saatlik grafikte 20MA(hareketli ortalama) seviyesinin altında bulunan birim için test ettiği destek seviyesi satışların devamlılığını ölçümlemek adına önem arz etmektedir. Desteğin olası aşağı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 9943.46 ve 9711.42 seviyeleri takip edilebilir. 9711.42 desteğinin altında gelebilecek kapanışlarda ise dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Öte yandan, alışların baskın çıkması üçgen formasyonun ve 20MA’nın yukarı yönlü kırılması durumunda direnç seviyelerinin takibi güncelliğini koruyacaktır. Yukarı yönlü oluşabilecek hareketlerde ise sırasıyla 10314.6, 10575.7 ve 10908.3 dirençlerinin takip edilebileceğini düşünüyoruz.

Direnç Seviyeleri; 10318.55 10585.55 10925.67
Destek Seviyeleri; 10131.0 9943.46 9711.42

finans1

ETHUSD

Yukarı yönlü oluşturduğu kanal içerisindeki seyrini devam ettiren ETHUSD’de gün içerisinde 216.17 seviyesinin periyodik olarak test edildiğini gözlemliyoruz. Aşırı alım bölgesinde ilerleyen birimde belirtilen direncin kırılması durumunda, sırasıyla 227.97 ve 242.17 seviyelerine kadar ivmelenme görülmesi olasıdır. Ancak, güçlü direncin aşılamaması durumunda aşağı yönlü salınım gerçekleşebileceğinden 204.68 destek seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir. Bu durumda, 204,68 desteği satışların devamlılığını ölçümlemek adına önemli bir gösterge olacak ve destek seviyelerinin takibi güncel duruma gelecektir.

Direnç Seviyeleri; 216.49 227.97 242.17
Destek Seviyeleri; 204.68 197.93 192.38

finans2

LTCUSD

14 Eylül 2019 tarihine kadar hafif bir düşüş kanalı içerisinde ilerleyen LTCUSD, belirtilen tarihten itibaren yukarı yönlü ivme kazanarak kademeli bir şekilde yükselmiştir. 18 Eylül’de 75.63 direnç seviyesini kırarak yukarı yönlü hareketine devam eden birimde bir sonraki direnç seviyesinin sırasıyla 78.20, 81.38 ve 86.52 olması mümkün gözükmektedir. Kar realizasyonu sonrası geri çekilme ya da yatırımcının gidişatla ilgili kararları sonucunda BTC hacmini arttırma isteği yaşanması durumunda ise birimde bir miktar geri çekilme meydana gelebilir. Geri çekilme sürecinde ise 73.06 destek seviyesine kadar olan fiyatlamalar makul karşılanabilir. 73 seviyesinin aşağısında kapanış gerçekleşmesi durumunda ise 60’lı seviyelere dönüş açısından dikkatli olunmasında yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 78.20 81.38 86.52
Destek Seviyeleri; 75.63 73.06 69.40

finans3

XRPUSD

17 Eylül 2019 sabah saatlerinde, içerisinde bulunduğu üçgen formasyonu yukarı yönlü kırarak yükselişe geçen XRPUSD’nin bu yükselişinde, altcoinlerde yaşanan gelişmelerin yanı sıra, birim hakkında uluslararası bir borsayla anlaşma söylentilerinin çıkmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Sık sık Ripple Yönetimi tarafından verilen satışlar kapsamında eleştirilen XRP geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. XRP’nin satış baskısıyla karşılaşmaması durumunda kazandığı hacimle birlikte yükselmesiyle 0.3204, 0.3361 ve 0.3616 direnç seviyeleri takip edilebilir. 0.3616 direncinin üzerinde gelebilecek kapanışlarda ise 0.3924 seviyesine kadar hareketlenme görülebilir. Olağan daralma evresi ve satış baskısının gelmesi durumunda ise 0.3076 seviyesine kadar olan geri çekilmeler makul karşılanabilir. Belirtilen desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ise destek seviyelerinin takibi güncel duruma gelecektir.

Direnç Seviyeleri; 0.3204 0.3361 0.3616 0.3924
Destek Seviyeleri; 0.3076 0.2949 0.2767 0.2536

finans4

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Bitcoin madencilik toplam geliri 14 milyar dolara ulaştıBitcoin madencilik toplam geliri 14 milyar dolara ulaştı
Korkunç rakam! 5 milyar dolara ulaştıKorkunç rakam! 5 milyar dolara ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kripto analiz Bitcoin haftalık analiz

Kripto Para Çevirici

 

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Bankalar faizleri düşürdü! Satışlar arttı

Bankalar faizleri düşürdü! Satışlar arttı

İzmit'te konserve için kavanoz kapağı bulamıyorlar

İzmit'te konserve için kavanoz kapağı bulamıyorlar

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin madencilik toplam geliri 14 milyar dolara ulaştı

Bitcoin madencilik toplam geliri 14 milyar dolara ulaştı

Çalınan kripto paraların büyüklüğü 5 milyar dolar

Korkunç rakam! 5 milyar dolara ulaştı

Piyasadaki kripto para birimleri adedi 1,700’ün üzerine çıktı

Dikkat! Rüzgar tersine döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kripto Para Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kripto Para Mesajı

Bir ülke daha ödemelerde Bitcoin'i kullanacak

Bir ülke daha ödemelerde Bitcoin'i kullanacak

Bitcoin Uzmanı Uyarıyor

Ünlü Bitcoin Uzmanından önemli uyarı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.