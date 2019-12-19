Haftalık kripto para analizi

BTCUSD Kademeli olarak geri çekilen ve 18 Aralık 2019 itibari ile 6492 desteğini test eden BTCUSD, belirtilen destekteki alıcıların yoğunluğu dolayısıyla hacimli alışların gelmesi neticesinde ivme kazanarak hafta boyu meydana gelen kayıplarını silmiştir. Bu kapsamda, aşırı satım bölgesinden aşırı alım bölgesine yükselmiş ve 20 MA’yı yukarı yönlü kırarak 7480 seviyesini test etmiştir. Kar realizasyonlarıyla dirençten dönen kripto para biriminde geri çekilmenin devamı halinde 6972 desteğine kadar olan fiyatlamaları görmek mümkündür. 6972 seviyesinin altı ise kritik bölgeyi oluşturmaktadır ve 6492 seviyesine kadar çekilme yaratabilir. Bu kapsamda, 6972 ve 20 MA’nın aşağı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 6690 ve 6492 destekleri sırasıyla takip edilebilir. 6492 güçlü desteğinin kırılması ise 6048 seviyesini beraberinde getirebilir. Bu sebeple, özellikle 6690 seviyesinin altında gelebilecek kapanışlarda dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Diğer senaryoda ise, 6972 desteği ve hareketli ortalamanın üzerinde kalınmasının 8000’li seviyeleri canlı tuttuğunu söyleyebiliriz. Böylelikle, yukarı yönlü hareketlilikte direnç olarak 7332, 7788 ve 8027 seviyeleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 7332 – 7788 – 8027 – 8370

Destek Seviyeleri; 6972 – 6690 – 6492 – 6293 ETHUSD Hafta içerisinde sert satış baskısıyla karşılaşarak 117 desteğine kadar çekilen ETHUSD, belirtilen bölgeden güçlü alımların gelmesiyle 134 direncine kadar ivmelenmiştir. Aşağı yönlü kanal içerisinde fiyatlamasına devam eden kripto para biriminde yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 4 saatlik grafikte 20 MA ve 134 direncini yukarı yönlü kırarak belirtilen seviyelerin üzerinde tutunması gerekmektedir. 134 direncinden dönülmesi durumunda, ilk etapta, 127, 122 ve 117 destekleri göz önünde bulundurulabilir. 127 desteğinin test edilip yukarı yönlü hareketlilik görülmesi halinde 20 MA’nın yukarı yönlü kırılarak 134 direncinin aşılması durumunda ise 144 ile 156 direnç seviyeleri takip edilebilir. 156 kritik direncinden kuvvetli hacimli alışların gelmesi ile yukarı yönlü ataklar meydana gelebilir. Ancak, 134 seviyesinin altında oluşacak durumlarda destek seviyelerine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.