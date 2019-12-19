Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
Kademeli olarak geri çekilen ve 18 Aralık 2019 itibari ile 6492 desteğini test eden BTCUSD, belirtilen destekteki alıcıların yoğunluğu dolayısıyla hacimli alışların gelmesi neticesinde ivme kazanarak hafta boyu meydana gelen kayıplarını silmiştir. Bu kapsamda, aşırı satım bölgesinden aşırı alım bölgesine yükselmiş ve 20 MA’yı yukarı yönlü kırarak 7480 seviyesini test etmiştir. Kar realizasyonlarıyla dirençten dönen kripto para biriminde geri çekilmenin devamı halinde 6972 desteğine kadar olan fiyatlamaları görmek mümkündür. 6972 seviyesinin altı ise kritik bölgeyi oluşturmaktadır ve 6492 seviyesine kadar çekilme yaratabilir. Bu kapsamda, 6972 ve 20 MA’nın aşağı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 6690 ve 6492 destekleri sırasıyla takip edilebilir. 6492 güçlü desteğinin kırılması ise 6048 seviyesini beraberinde getirebilir. Bu sebeple, özellikle 6690 seviyesinin altında gelebilecek kapanışlarda dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Diğer senaryoda ise, 6972 desteği ve hareketli ortalamanın üzerinde kalınmasının 8000’li seviyeleri canlı tuttuğunu söyleyebiliriz. Böylelikle, yukarı yönlü hareketlilikte direnç olarak 7332, 7788 ve 8027 seviyeleri takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri; 7332 – 7788 – 8027 – 8370
Destek Seviyeleri; 6972 – 6690 – 6492 – 6293
ETHUSD
Hafta içerisinde sert satış baskısıyla karşılaşarak 117 desteğine kadar çekilen ETHUSD, belirtilen bölgeden güçlü alımların gelmesiyle 134 direncine kadar ivmelenmiştir. Aşağı yönlü kanal içerisinde fiyatlamasına devam eden kripto para biriminde yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 4 saatlik grafikte 20 MA ve 134 direncini yukarı yönlü kırarak belirtilen seviyelerin üzerinde tutunması gerekmektedir. 134 direncinden dönülmesi durumunda, ilk etapta, 127, 122 ve 117 destekleri göz önünde bulundurulabilir. 127 desteğinin test edilip yukarı yönlü hareketlilik görülmesi halinde 20 MA’nın yukarı yönlü kırılarak 134 direncinin aşılması durumunda ise 144 ile 156 direnç seviyeleri takip edilebilir. 156 kritik direncinden kuvvetli hacimli alışların gelmesi ile yukarı yönlü ataklar meydana gelebilir. Ancak, 134 seviyesinin altında oluşacak durumlarda destek seviyelerine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 134 – 144 – 156 – 162
Destek Seviyeleri; 127 – 122 – 117 – 110
LTCUSD
Düşüş kanalı içerisinde fiyatlamasını sürdüren LTCUSD’nin, kademeli olarak geri çekilerek kanal desteğini test etmesinin ardından kanal direncine yöneldiğini gözlemliyoruz. Denge seviyesinde yakın bir şekilde konumlanan kripto para biriminde 4 saatlik grafikte 20 MA’nın ve kanal direncinin yukarı yönlü kırılarak belirtilen seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, ilk etapta, 43, 49 ve 57 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Hareketli ortalamanın ve kanal direncinin altında kalınması durumunda ise 38 desteği başta olmak üzere 35 ve 31 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bu kapsamda, kanal içerisinde oluşan trade alanını kanal ortası ve hareketli ortalama ile takip etmek mümkün hale geliyor.
Direnç Seviyeleri; 43 – 49 – 57 – 61
Destek Seviyeleri; 38 – 35 – 31 – 27
XRPUSD
Geçtiğimiz hafta 0.2300 ile 0.2000 bant aralığında fiyatlamasını sürdüren XRPUSD, hafta içerisinde satış baskısıyla karşılaşarak analizimizde yer verdiğimiz 0.1800 seviyesine kadar geri çekilmiştir. Aşırı satım bölgesinde ilerleyen kripto para biriminin 20 MA’nın altından fiyatlandığını ve mum kuvvetlerinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Satıcı yoğunluklu bir hafta sonucunda yaşanan geri çekilmenin devamı halinde, ilk etapta, 0.1777 desteği göz önünde bulundurulabilir. 0.1777 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 0.1675 ve 0.1548 seviyeleri takip edilebilir. Dik açılı bir kanal içerisinde fiyatlanan XRPUSD’nin 0.1880 direncini kırması ve belirtilen seviyenin üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlilik görmek mümkündür. Ancak, kalıcılık sağlanmaması yukarı yönlü hareketliliği sönümlendirerek satış baskısı yaratabilir. Bu kapsamda, 0.1880 direnci dikkatle takip edilmelidir. Olası yukarı yönlü kırılımda 0.1880, 0.2026 ve 0.2212 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. 0.1880 seviyesinin altında ilerlenmesi ve düşüş trendi boyu devam edilmesi durumunda destek seviyelerine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 0.1880 – 0.2026 – 0.2212 – 0.2449
Destek Seviyeleri; 0.1777 – 0.1675 – 0.1548 – 0.1342
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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