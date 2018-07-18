Internet of Things Nedir?

Geniş bantlı internet tüm dünya üzerinde yaygınlaşırken cihazların birbirlerine bağlanma ücreti ve süresi kısalıyor. Teknolojideki hızlı gelişim internet verimini de arttırıyor. Cihazlar wi-fi olma özelliğini gösterirken ayrıca pek çok sensörü de üzerlerinde bulunduruyorlar. Bütün bu etkenler de IoT için muhteşem bir altyapı oluşturuyor.

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) Nedir?

Basitçe açıklamak gerekirse Internet of Things bütün cihazları internet üzerinden birbirine bağlamak olarak tanımlanabilir. Bu nesneler cep telefonundan buzdolabına, kulaklıklardan kalp monitörlerine kadar pek çok örnekle açıklanabilir. Ayrıca bu nesnelere makinaları eklememiz de yanlış olmaz, uçağın jet motorundan petrol arama makineleri halkalarına kadar geniş bir yelpazede düşünebiliriz bunu.

2020 yılına geldiğimizde Business Insider’a göre 24 milyar, Gartner’a göre ise 26 milyar cihaz IoT için kullanılabilir olacak. 2020 senesinde dünya nüfusunun 7,75 milyar kişiye ulaşacağı öngörüldüğü düşünüldüğünde kişi başına 3,3 cihaz gibi bir rakam çıkıyor. Bu cihazların sayısındaki artış hızı ise dünyadaki insan sayısının artış hızına göre katlarca defa daha fazla. Bu yüzden bu oranın gittikçe artacağını söylemek sanırım yanlış olmaz.