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Internet of Things Nedir?

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 18.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

Son dönemde kripto paralar kadar popülarite kazanmasa dahi sürekli duyduğumuz bir kavram var; Internet of Things. Bu konsept büyük potansiyeli ile nasıl yaşadığımızı ve nasıl çalışacağımızı etkileyebilecek güce sahip. Peki bu Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) tam olarak nedir? Nesnelerin internetinin ne olduğuna değinmeden önce bu kavramın açığa çıkmasına ortam hazırlayan nesnelere değinmekte fayda var.

Internet of Things Nedir?

Geniş bantlı internet tüm dünya üzerinde yaygınlaşırken cihazların birbirlerine bağlanma ücreti ve süresi kısalıyor. Teknolojideki hızlı gelişim internet verimini de arttırıyor. Cihazlar wi-fi olma özelliğini gösterirken ayrıca pek çok sensörü de üzerlerinde bulunduruyorlar. Bütün bu etkenler de IoT için muhteşem bir altyapı oluşturuyor.

Wi-fi-özelliğine-sahip-buzdolabı

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) Nedir?

Basitçe açıklamak gerekirse Internet of Things bütün cihazları internet üzerinden birbirine bağlamak olarak tanımlanabilir. Bu nesneler cep telefonundan buzdolabına, kulaklıklardan kalp monitörlerine kadar pek çok örnekle açıklanabilir. Ayrıca bu nesnelere makinaları eklememiz de yanlış olmaz, uçağın jet motorundan petrol arama makineleri halkalarına kadar geniş bir yelpazede düşünebiliriz bunu.

2020 yılına geldiğimizde Business Insider’a göre 24 milyar, Gartner’a göre ise 26 milyar cihaz IoT için kullanılabilir olacak. 2020 senesinde dünya nüfusunun 7,75 milyar kişiye ulaşacağı öngörüldüğü düşünüldüğünde kişi başına 3,3 cihaz gibi bir rakam çıkıyor. Bu cihazların sayısındaki artış hızı ise dünyadaki insan sayısının artış hızına göre katlarca defa daha fazla. Bu yüzden bu oranın gittikçe artacağını söylemek sanırım yanlış olmaz.

Bu artış hızı o kadar fazla ki bunun üzerine yaratılan kripto paralar dahi var. IOTA, “machine economy” temeli üzerine kurulmuş, merkezi olmayan, bütün dataların ve bilgilerin “decentralised” bir şekilde bütün dünya tarafından aynı anda ulaşılabileceği bir gelecek öngörüyor. Evet, “machine economy” Almanya’yı çağrıştırıyor değil mi? IOTA da Berlin çıkışlı bir girişim zaten.

IOTA-Machine-Economy

Internet of Things Sizi Nasıl Etkileyecek

Nesnelerin internetini anladık peki ama bunun bizim hayatımıza nasıl bir etkisi olacak? Şöyle; birbirinen bağlanabilen her nesne birbirine bağlanacak. Yani, siz bir toplantıya giderken arabanız telefonunuzun takvimine bağlı olacak ve sürücüsüz arabanız sizi toplantının olacağı konuma götürecek. Telefonunuz sabah sizi uyandırmadan önce kahve makinasına talimat gönderecek ve mutfağa gittiğinizde kahveniz hazır olacak.

Nesnelerin interneti bizim hayatımıza böyle küçük dokunuşlar yaparken, büyük resme baktığımızda dünyadaki verimi inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Havalimanlarındaki bekleme süresi minimuma indirgenecek, rüzgar türbinleri birbirleri ile datalar sayesinde konuşup rüzgar yönüne göre optimum pozisyonlarını belirleyecek ve enerji verimini arttıracak. (Kripto Koin)

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