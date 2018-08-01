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McDonald’s’dan MacCoin Hamlesi

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 01.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

McDonald’s, Big Mac’in 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla geçtiğimiz pazar günü MacCoin’i duyurdu. MacCoin, “tam olarak gıda destekli ilk küresel para birimi” olarak tanımlasa da, esasen bedava bir burger için sıradan bir kupon.

McDonald’s’dan MacCoin Hamlesi

MacCoin, 2 Ağustos’tan itibaren 50 ülkede 14.000 restoranda kullanımda olacak. McDonald’s, Big Mac’in bulunduğu her on yılda bir jetonun beş tasarımını sunacak. Bu hamle ile koleksiyoncuların ilgisini çekmek hedefleniyor.

McDonald’s, satışlar düştükçe müşteriler için bedava yiyecek kampanyalarını artırıyor. İkinci çeyrek geliri %12 azalan McDonald’s için MacCoin hamlesi sıradan bir PR ve sadakat çalışması izlenimi yaratıyor. Nitekim zincir, bu ayın başlarında ABD müşterileri için her Cuma günü mobil uygulamasını kullanan ve siparişlerinde 1 dolardan fazla harcayan müşterilere ücretsiz bir patates kızartması vereceğini duyurdu.

MacCoin, bu video ile tanıtıldı;

McDonald’s MacCoin’e nazaran, BurgerKing WhopperCoin, Waves altyapısını kullanan, blockchain tabanlı bir yapıydı.(Kripto Koin)

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