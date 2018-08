McDonald’s’dan MacCoin Hamlesi

MacCoin, 2 Ağustos’tan itibaren 50 ülkede 14.000 restoranda kullanımda olacak. McDonald’s, Big Mac’in bulunduğu her on yılda bir jetonun beş tasarımını sunacak. Bu hamle ile koleksiyoncuların ilgisini çekmek hedefleniyor.

McDonald’s, satışlar düştükçe müşteriler için bedava yiyecek kampanyalarını artırıyor. İkinci çeyrek geliri %12 azalan McDonald’s için MacCoin hamlesi sıradan bir PR ve sadakat çalışması izlenimi yaratıyor. Nitekim zincir, bu ayın başlarında ABD müşterileri için her Cuma günü mobil uygulamasını kullanan ve siparişlerinde 1 dolardan fazla harcayan müşterilere ücretsiz bir patates kızartması vereceğini duyurdu.

MacCoin, bu video ile tanıtıldı;

We're celebrating 50 years of Big Mac by creating a global currency—MacCoin—each one worth a free Big Mac around the ????, with 5 collectible designs for 5 legendary decades. Starting August 2, collect your own MacCoins when you buy a Big Mac while supplies last. #BigMac50 pic.twitter.com/xn8Z9GNLSp